C's insta a Susana Díaz a dejar ya la Junta de Andalucía por temor a un adelanto electoral

El presidente y portavoz parlamentario de Ciudadanos (Cs), Juan Marín, ha urgido este lunes al PSOE a afrontar con una transición rápida el eventual "relevo" de Susana Díaz al frente de Junta si es elegida secretaria general. El dirigente de la formación naranja ha planteado esta reflexión durante su intervención en un desayuno informativo, organizado por Europa Press, en el que ha considerado legítima la decisión de Susana Díaz de presentar su candidatura a la secretaría general de PSOE, si bien ha admitido que puede crear "cierta incertidumbre".

Aprovechando la presencia en el acto del vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios, el dirigente naranja le ha pedido que el relevo se produzca con "normalidad, sosiego y tranquilidad y que se inicie lo antes posible". Según Marín, el vicepresidente tiene una experiencia "dilatada y a nadie cogería de sorpresa que pudiera ser de forma transitoria el relevo, pero es una decisión de Díaz y de su partido".

Así, Marín se ha dirigido directamente a Jiménez Barrios, al que ha aconsejado que "no pierda ni un minuto si el PSOE tiene en mente ese relevo". "Andalucía no puede perder ni un segundo para abrir ese relevo, no hay tiempo para transiciones", ha destacado el líder de Cs en Andalucía. A su juicio, existe la posibilidad de que pudiera haber un adelanto electoral nacional en el segundo semestre de 2018 si no se sacan adelante los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y Susana Díaz optará a la Presidencia del Gobierno si se convierte en la próxima secretaria general del PSOE.

"Más pronto que tarde abandonará la Presidencia de la Junta si gana las primarias", ha insistido Marín, quien ha explicado que ante este escenario hay dos opciones: o un adelanto electoral en Andalucía o un relevo al frente de la Presidencia de la Junta, "lo que significaría una nueva negociación con Cs". En este contexto, el líder de la formación naranja en Andalucía ha reconocido que le gustaría "un presidente electo y no un sucesor de nadie". "Pero tampoco me gustaría que Díaz se fuera, sino enfrentarme a ella en unas elecciones", ha apostillado Marín.



En su opinión, el eventual acceso de Díaz al liderazgo socialista puede ser una "oportunidad" para el diálogo, para renegociar el acuerdo de investidura y "seguir garantizando" la estabilidad. Marín ha sostenido que el cumplimiento del acuerdo para la investidura de Díaz se ha cumplido en más del 43% de sus puntos, aunque ha estimado que "no es suficiente". "Andalucía no va bien y puede ir mucho mejor. Es necesario que el Gobierno de Susana Díaz meta una marcha más", ha reclamado.

Huir del adelanto electoral

Por su parte, Inés Arrimadas, portavoz de la Ejecutiva Nacional de Ciudadanos y Jefa de la Oposición de Cataluña, ha advertido de que la "crisis internas" del PSOE no pueden afectar a la gobernabilidad de España y de Andalucía, comunidad en la Cs tiene un acuerdo de investidura con el Partido Socialista. La dirigente de Cs ha recalcado que lo importante ahora para los andaluces es que las "crisis internas" del PSOE no afecten al día a día y a la gestión en la comunidad.

Respecto a si cree que sería compatible que Díaz ostentara la Secretaría General del PSOE y la Presidencia de la Junta de Andalucía, Arrimadas sí ha considerado que podría ser compatible, aunque ha apuntado que luego podría darse la posibilidad de que fuera la candidata del PSOE a la Presidencia del Gobierno. Ha querido dejar claro que, en este panorama, Ciudadanos siempre va a estar garantizando estabilidad, seriedad y reformas y, en modo alguno, va a ser "la piedra en el zapato" en Andalucía. "No vamos a ser el problema, sino que vamos a estar siempre en las soluciones", ha sentenciado. Arrimadas ha sentenciado que Cs no va a provocar "inestabilidad en España ni adelanto electoral".