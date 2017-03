Antón Arias se siente "legitimado y apoyado por el conjunto" de la CEG y descarta dimitir

En una entrevista concedida a la Radio Galega, Arias ha criticado que la organización esté "bloqueada" por "aquellos que votaron en contra" de su candidatura.

En particular, ha asegurado que el presidente de la patronal pontevedresa, Jorge Cebreiros, tiene "un comportamiento antidemocrático", ya que "no respeta lo que decidió la mayoría".

"Este no es un problema de personas, si no de proyecto y de visión", ha dicho Antón Arias, para quien esta actitud responde a un temor al cambio de modelo y a que "las cuotas de poder que tenían algunos las pierdan".

No obstante, Arias ha indicado que, de momento, la entidad tiene la viabilidad económica "encaminada", tras lo que ha descartado dimitir. "No voy a dimitir, porque me siento legitimado y apoyado por el conjunto de la organización", ha subrayado.

Consulta aquí más noticias de A Coruña.