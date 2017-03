Cancela no descarta presentarse a las primarias del PSdeG aunque por el momento no se le "pasa por la cabeza" hacerlo

"No descarto ni dejo de descartar (presentarse). Simplemente en este momento no se me pasa por la cabeza", ha confesado en un entrevista en la Radio Galega este domingo recogida por Europa Press.

Así, ha apuntado que postularse para dirigir el PSdeG en el próximo congreso gallego "no es una cuestión que forme parte" de su "preocupación" ni de su "ocupación", al tiempo que ha negado la posibilidad de que el exsecretario xeral, José Ramón Gómez Besteiro, pueda volver a la primera línea del partido.

"Yo hablo con él (Besteiro) a menudo. No está encima de la mesa ese planteamiento. Por lo tanto, si él no lo tiene, ¿cómo la voy a tener yo?", ha matizado.

FECHA PARA LAS PRIMARIAS

Cuestionada sobre cuándo se celebrarán las elecciones internasa una semana de que se cumpla un año desde la dimisión de Besteiro, Cancela ha indicado que la gestora gallega "no tiene ningún peso" a la hora de diseñar el calendario de primarias, aunque ha que no da "por imposible" que tengan lugar antes del verano.

Con todo, ha expresado que espera que los comicios se celebren antes de final de año para que el PSOE, tanto a nivel estatal como autonómico, pueda encarar el año 2018 centrándose en "otro tipo de mensajes políticas".

ACUSACIONES DE PACHI VÁZQUEZ

Asimismo, ha evitado pronunciarse sobre la columna de opinión remitida a los medios el pasado fin de semana por el exsecretario xeral del PSdeG Pachi Vázquez, en la que culpaba a la gestora que preside Cancela de la situación "catatónica" del partido en Galicia.

"No voy a valorar esas manifestaciones. Afortunadamente este es un partido democrático y cada quien puede manifestar lo que considere", ha apostillado Pilar Cancela.

PRIMARIAS ESTATALES

La entrevista a Pilar Cancela se grabó antes de que la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, anunciase que se presentará a las primarias para dirigir el PSOE, proceso para el que ya estaban confirmadas las candidaturas del exlehendakari Patxi López y de Pedro Sánchez.

Preguntada por si participará en los actos programados por Sánchez en Galicia que tendrán lugar en las próximas semanas, Cancela ha indicado que no acompañará al candidato socialista en las dos últimas Elecciones Generales por "motivos de agenda".

En relación a ello, ha asegurado que la gestora gallega se ha puesto "a disposición" de todos los candidatos a las primarias para "facilitarles" los recursos de la formación durante su campaña.

Consulta aquí más noticias de A Coruña.