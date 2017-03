La Sala CAI Huesca acoge la exposición 'La voz de las miradas', de fotografías y microrrelatos de Jaime Esparrach

El autor, que compagina su pasión por la fotografía y la literatura con su trabajo como secretario general de Cáritas Huesca, muestra más de cien fotografías acompañadas por veinte microrrelatos en los que reflexiona sobre su mundo más próximo desde una perspectiva personal y muchas veces onírica.

Combina imágenes de naturaleza y callejeras, en color y blanco y negro, sobre Huesca y su entorno, el pueblo prepirenaico de Osia y Gran Canaria, su tierra natal, ha informado la Fundación CAI en una nota de prensa.

Jaime Esparrach es licenciado en Geografía y un enamorado de los mapas y las imágenes satélite. Confiesa que no se considera ni fotógrafo ni escritor "porque me falta oficio para lo primero y constancia para lo segundo", ha declarado.

No obstante, la fotografía y la literatura han sido sus compañeras de viaje desde que tiene uso de razón. "Me siento cómodo en ese espacio que navega entre ambas disciplinas. Me han servido para relatar todos los momentos de mi vida, porque lo que más me gusta es contar historias, historias reales, fantásticas o imposibles que pongan color y sonido a lo que me rodea", ha afirmado.

La exposición permanecerá abierta al público hasta el 6 de abril, en horario de 18.30 a 21.00 horas, de lunes a viernes, excepto festivos. La entrada es libre.

