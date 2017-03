Prevención y devoción a partes iguales en el Santo Entierro de Zamora

Se trata, en palabras de la Jefa de Emergencias de la Cofradía, Montse González, de una cuestión preventiva y un avance más del Plan de Emergencias con el que cuentan y que derivó en la cesión de tres desfibriladores por parte de una empresa con lo que se convertirán en una procesión 'cardioprotegida' aunque, eso sí, no estarán en un lugar visible.

"No va a ser público porque no queremos que haya chascarrillos ni centre la procesión. No se van a ver, ni va a haber una modificación en la estética, sino que estarán en sitios estratégicos" ha comentado González en declaraciones a Europa Press.

Para poder utilizarlos se ha formado a miembros de la organización que serán los encargados de activar los protocolos de actuación en caso necesario aunque la responsable de este Plan de Emergencias ha insistido en que "ojalá no haya que usarlos".

Sin embargo estos tres desfibriladores no son los únicos elementos sanitarios con los que cuenta en Santo Entierro ya que también tienen previstas tres camillas y un botiquín en cada uno de los doce pasos que procesionan por las calles de Zamora, todo para actuar en caso de emergencia aunque afortunadamente por el momento todo han sido incidentes menores.

"El año pasado atendimos cuatro casos de lipotimias entre espectadores, y en 2015 lo más destacado fue una fisura de clavícula en una cargador, pero tenemos que estar preparados", ha reiterado la responsable sanitaria.

VIERNES SANTO

El Santo Entierro de Zamora sale a la calle la tarde de Viernes Santo con doce pasos en la ida y once en la vuelta. El pasado año procesionaron alrededor de 1.500 hermanos de fila, a los que hay que sumar cargadores, integrantes de las bandas de música y autoridades, "lo supone unas 4.000 personas y una longitud de 1,5 kilómetros".

De forma complementaria, y durante toda la Semana Santa, Protección Civil de Zamora contará con otros dos desfibriladores portátiles para actuar en casos de emergencia sanitaria en una época en la que la capital multiplica su población.

Asimismo, Cruz Roja volverá a instalar un hospital de primeros auxilios en la Plaza San Martín en el que atenderán todas las incidencias que se puedan producir a lo largo de los diez días en los que Zamora celebra su Pasión.

