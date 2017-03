Elorza recuerda que Patxi López pudo votar no a Rajoy y le acusa de no haber sido "coherente"

En varios mensajes en su cuenta personal de Twitter, Elorza ha mostrado además su apoyo al acto que el también candidato a la Secretaría General, Pedro Sánchez, celebra este domingo en Cádiz y que, a su juicio, "ha de ser un paso más en la unidad de la militancia del PSOE".

"Alguien debería recordar a Patxi que pudo votar no a Rajoy o renunciar al acta y no romper la unidad con la militancia", ha indicado, para añadir que López "no fue coherente".

Consulta aquí más noticias de Vizcaya.