Diego Gago se propone "acercar sin tapujos" NN.GG. a la universidad, donde cree que debe ganar "presencia activa"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 (EUROPA PRESS)

"Ni de derechas ni de izquierdas; de sentido común, valores fundamentales y tolerancia". Así se define ideológicamente Diego Gago, único candidato a presidir Nuevas Generaciones y líder de la organización juvenil ligada al PP en Galicia. En España, está a punto de arrancar una nueva etapa política en la que aspira a "acercar sin tapujos" NN.GG. a "foros importantes" como la universidad.

Licenciado en Derecho Económico, este vigués protagonizará el próximo congreso que NN.GG. celebrará en abril en Sevilla, del que saldrá elegido como relevo de Beatriz Jurado. En una entrevista con Europa Press, Gago ha defendido que para la dirigente andaluza y para el que fue su secretario general, el también vigués Javier Dorado, director del Instituto de la Juventud, solo tiene "palabras de agradecimiento".

A su juicio, la dirección saliente deja "un logro fundamental": el de mantener a NN.GG. como "primera organización político juvenil" en España pese a que -ha señalado, en alusión a Podemos- han surgido nuevas formaciones que "han tratado de acercarse a los jóvenes con recetas mágicas de fácil asimilación". "No soy profesor, pero la nota que les pongo es muy buena", ha esgrimido.

Reacio a la "crítica" a sus antecesores, prefiere plantear su proyecto con "retos de futuro". "La gente joven tiene que ser la voz joven del partido", ha aseverado, antes de avanzar su objetivo de hacer "un gran esfuerzo de comunicación", con mayor presencia en redes sociales, donde, en todo caso, cree que "se ha mejorado". Pero sobre todo quiere que NN.GG. gane "presencia" en foros como la universidad.

"Lo primero es acercarse a la universidad sin tapujos. No es que NN.GG. no se haya acercado a ninguna universidad, que sí lo ha hecho, pero hay un vacío importante de presencia activa, que otros partidos sí que han controlado bastante bien. Por eso, hay que acercarse sin tapujos", ha remarcado, partidario de participar en charlas informativas, debates y otras iniciativas en este foro.

La renovación de estructuras provinciales y autonómicas es otro de los retos pendientes para NN.GG. en 2017, como también lo es "ampliar" las bases de la organización "demostrando que todo joven" que no comulga "con un extremismo ideológico" y defiende "la libertad individual" y los valores democráticos "tiene cabida". Además, ha apostado por "una mayor participación" evitando "los afiliados inactivos".

MALINTERPRETACIÓN "TORTICERA"

Sobre la polémica en relación a unas declaraciones suyas sobre la Guerra Civil (Xuventudes Socialistas de Galicia ha llegado a afirmar que se le "condecora" por no condenar el golpe de Estado de Franco), Gago ha esgrimido que fue objeto de una "malinterpretación torticera" y que él "nunca" negó el golpe de Estado, porque es "evidente" y "una realidad".

"Hay una obsesión de ciertos grupos de la izquierda por vincularnos a todos los jóvenes que militamos en el PP con ciertos extremismos y lo que se me achaca es un extracto de 30 segundos de varias intervenciones", ha explicado, antes de resaltar que él dijo y mantiene que "los 40 años de la dictadura franquista fueron los más negros de la historia de España".

En todo caso, ha asegurado que sus rivales políticos "no van a conseguir" sacar de su perfil político "las ideas y valores democráticos" que tiene "profundamente arraigados". "Si no defendiese la libertad y los valores democráticos no estaría en el PP", ha aseverado.

"EFICACIA" CONTRA LA CORRUPCIÓN

Preguntado por los casos de la corrupción que han afectado a su partido, ha replicado que los jóvenes tienen que demandar "absoluta transparencia y claridad", además de "contundencia y eficacia" en la lucha contra la corrupción. Dicho esto, ha advertido que la sociedad no es "la que debe encausar" porque no le "compete" y ha recordado que la presunción de inocencia es un principio jurídico básico.

Acerca de si será reivindicativo con el Gobierno de Mariano Rajoy para defender las demandas juveniles, ha respondido que será "coherente con las inquietudes y necesidades de la gente joven". ¿Y si hay conflicto con postulados de su partido? "Si lo considero, abriré el debate, pero desde el diálogo y la exposición de motivos", ha avanzado.

El candidato a liderar NN.GG. ha subrayado, preguntado sobre la posibilidad de que Rajoy opte a otro mandato, que es una decisión que "le corresponde a él". En todo caso, considera que es "un gran presidente del Gobierno y bueno para España".

Con el debate de Cataluña en el foco, Diego Gago ha augurado que la solución "no va a ser la más contundente en ningún sentido". "Ni es posible hacer un referéndum ilegal ni creo que vayamos a tener que aplicar el artículo 155 de la Constitución", ha señalado, para concluir que, a su entender, "la solución estará en el diálogo y las negociaciones, probablemente fuera de cámara".

CARGOS COMPATIBLES

Gago compatibilizará su nuevo cargo en NN.GG. con el acta de edil en el Ayuntamiento de Vigo, aunque "indudablemente" le restará tiempo "personal y de ocio". "Pero mi compromiso con Vigo es fundamental e irrenunciable", ha remarcado, antes de subrayar que ser presidente de Nuevas Generaciones "es un cargo interno, ni institucional, ni remunerado".

Sobre si se ve como alcalde de Vigo, ha replicado que "no" lo sabe, pero lo que sí desearía es "ver a Elena Muñoz de alcaldesa en dos años".

Del socialista Abel Caballero, regidor de la ciudad, ha asegurado que, de todos los alcaldes vigueses que ha conocido, es "el más perjudicial desde el punto de vista económico y de avance" de la urbe. "Tendrá otros aciertos, pero desde estos dos puntos de vista es el peor", ha zanjado.

"PASO A PASO"

Nacido en Vigo en 1987, Diego Gago admite que tuvo "inquietudes políticas" desde "muy joven". Por eso ha compaginado su trayectoria interna en Novas Xeracións de Galicia con sus estudios universitarios y también su paso por la empresa privada. "Hasta hace dos años, cuando fui elegido concejal, no recibí un céntimo de contraprestación por la actividad política", ha subrayado.

Como su principal característica, señala que siempre ha tratado de "avanzar paso a paso", sin dar "un salto exagerado". El objetivo, concluye, es ir "asimilando los retos poco a poco, para llegar lo más preparado posible".

