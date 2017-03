PP insta al Gobierno vasco a decidir "de una vez por todas" con quien pacta los Presupuestos

En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, los parlamentarios vascos se han referido a las negociaciones presupuestarias y a las afirmaciones del consejero de Hacienda y Economía, Pedro Azpiazu, en las que éste manifestaba su voluntad de contar con un acuerdo para el próximo miércoles.

Según ha considerado Garrido, sería conveniente ir "descendiendo a las partidas y programas concretos" en la negociación, para saber "cómo vamos a plasmar los distintos grupos nuestras reivindicaciones".

Garrido se ha mostrado además sorprendida por las afirmaciones del consejero Azpiazu, "sacándose de la chistera el anuncio de que los presupuestos tendrían que estar cerrados la próxima semana cuando las conversaciones no han tenido mucho contenido programático".

De este modo, ha considerado que el consejero "no se explicó bien y se refería a poder ir avanzando en un posible acuerdo con alguna fuerza política".

"Yo espero que después de toda esta confusión generada sin necesidad por parte de Azpiazu, que no se debió de explicar muy bien y todos coincidimos en la premura con la que quería dar carpetazo al cierre de las negociaciones, que están en una fase muy inicial, se pueda recuperar ese diálogo constructivo donde podamos intercambiar propuestas, en donde podamos ver hasta dónde está dispuesto a llegar este Ejecutivo", ha dicho.

Garrido ha instado al Gobierno vasco a "pasar a la acción" y empezar las conversaciones esta semana "con algo más de contenido" y que el Ejecutivo Urkullu "ya de una vez por todas diga quién es el compañero de viaje que elige". En ese sentido, ha señalado que si el PP entra en una negociación "y esa negociación es satisfactoria, nosotros querremos dejar la impronta en los presupuestos del Gobierno vasco".

Tras asegurar que "a estas alturas" no le sorprendería un acuerdo con el PP, ha indicado que el Gobierno "conoce las propuestas de EH Bildu, de Podemos y del PP, y el modelo que quiere cada uno de nosotros para el proyecto de presupuestos". "Nuestro modelo no tiene nada que ver con el de EH Bildu y Podemos, y si elige al PP no puede elegir a EH Bildu y Podemos, y viceversa, porque son modelos absolutamente incompatibles".

"Entendemos que es el gobierno quien de una vez por todas debe decidir con quién quiere pactar las cuentas. No se pueden pactar con todos porque los modelos que defendemos unos y otros son distintos. Nuestra actitud será constructiva aunque no son nuestros presupuestos", ha indicado, para añadir que el PP considera que las cuentas pueden "girar hacia políticas sociales, empleo, inversión y competitividad de las empresas".

FISCALIDAD

En cuanto a fiscalidad, Garrido ha considerado que "ahora estamos en el momento de poder revertir los sacrificios que se le han pedido a los ciudadanos durante la crisis".

"Estamos en un escenario en el que se puede reducir impuestos, sobre todo para incentivar la economía y ser más competitivos". Asimismo, ha defendido que "la mejor política social es el empleo".

