Caballero a Feijóo: "Cuando habla de cortijo insulta a todos los vigueses, que me dieron el 52 por ciento de los votos"

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha salido este viernes al paso de las declaraciones de Núñez Feijóo, sobre que la ciudad se parece al "cortijo personal" del regidor, y le ha advertido de que "insulta a todos los vigueses" con esa afirmación, al tiempo que le ha recordado que fue elegido en las últimas elecciones con el 52 por ciento de los votos, los de 74.000 ciudadanos.

Así se ha expresado el alcalde en declaraciones a los medios, y ha incidido en que esa manifestación es "un nuevo insulto" a la ciudad. "Repitió la eterna canción contra esta ciudad. Cuando habla de la forma de gobernar la ciudad está insultando a todos los vigueses. Yo tuve un 52 por ciento de los votos, 74.000 vigueses; cuando habla de un cortijo insulta a la gente que me votó y ejerció la democracia", ha proclamado.

El alcalde ha enumerado los agravios que, a su juicio, este presidente de la Xunta ha tenido con la ciudad, y se ha referido a cuestiones como la desaparición de la caja de ahorros, la falta de inversiones, el "intento de cerrar el aeropuerto", la construcción de un "hospital privado", el hecho de que "en 2001 dejaron a Vigo sin AVE", y otros asuntos.

"La Xunta nunca atendió a esta ciudad, con nadie, hay un déficit estructural de atención (*). Se tomaron decisiones pésimas. La diferencia es que ahora Vigo ya defiende sus derechos, ahora hay un alcalde que defiende a la ciudad, y una ciudad que se defiende a sí misma. Y que se preparen, porque vamos a seguir", ha incidido.

Por todo ello, Caballero ha confirmado que no tiene intención de reunirse con el presidente gallego "para hacer una foto y que luego no cumpla", y ha señalado que esta crisis de relaciones institucionales solo se reconducirá "cuando cambie el presidente". "La ciudad ya no confía en él, y lo castiga severamente en las elecciones", ha constatado.

ÁREA METROPOLITANA Y TRANSPORTE

Con respecto al Área Metropolitana, el alcalde ha insistido en que fue Feijóo quien la "reventó" al presentar el recurso contra su constitución, y ha tildado al presidente de la Xunta de "mentiroso" porque afirmar que fue el propio Caballero el que pidió que la administración autonómica acudiera a los tribunales. "Yo pedí un recurso por el convenio del transporte, que fue el que no interpusieron", ha señalado.

Asimismo, ha defendido su planteamiento de firmar convenios bilaterales con ayuntamientos para el transporte porque, ha insistido, supone dar cumplimiento al convenio que él firmó, al tiempo que ha negado que eso implique ningún tipo de discriminación entre municipios.

Según ha subrayado, son los ayuntamientos gobernados por los 'populares'

los que se "autoexcluyeron", y ha añadido que "Feijóo, Rueda y el PP querían que Vigo pagara millones de euros en ese transporte metropolitano", y él firmó "un convenio que dice otra cosa".

El regidor olívico, ha repetido que Vigo y los municipios que le apoyan pueden llegar a acuerdos porque tienen la "legitimidad democrática" de ser mayoría en el ente supramunicipal. "Ganamos las elecciones y ellos son los perdedores, y utilizan subterfugios para paralizar el Área", ha concluido.

Finalmente, se ha referido también a Alfonso Rueda, quien este viernes ha censurado la "cobardía" del alcalde por "romper" el Área Metropolitana sin esperar a que los tribunales resolvieran sobre las medidas cautelares solicitadas por la Xunta. "Ya veo la valentía de Rueda viniendo a los partidos (del Celta)", ha ironizado, en alusión a un 'retuit' del vicepresidente cuando el equipo celeste fue eliminado de la Copa del Rey.

