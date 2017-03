Barcelona impulsa el Pla de Desenvolupament Econòmic per a Nou Barris

A la imatge el primer tinent d'alcaldia, Gerardo Pisarello, i la regidora de Nou Barris, Janet Sanz. (C. Pi)

A la imatge el primer tinent d'alcaldia, Gerardo Pisarello, i la regidora de Nou Barris, Janet Sanz. (C. Pi)

Barcelona Activa i 48 entitats locals han impulsat el primer Pla de Desenvolupament Econòmic de Nou Barris 2016-2021 amb un total de 38 mesures per fomentar l’ocupació de qualitat, posant especial atenció en col·lectius en situació de vulnerabilitat i, alhora potenciar el desenvolupament de l’economia de proximitat i projectes d’economia social i solidària.

Es tracta d’un instrument a cinc anys vista que vol impulsar el desenvolupament local de Nou Barris i, per tant, generar activitat econòmica sostenible per contribuir a satisfer les necessitats dels veïns a partir d’una estratègia amb els actors del districte.

L’actuació que preveu el pla, dotat amb un pressupost inicial de mínim de 2 milions d’euros, s’ha definit a partir la diagnosi prèvia dels indicadors socioeconòmics, les necessitats socials i veïnals i les potencialitats del territori. Pressupost inicial és de 2 milions d'euros i l'objectiu és revertir els efectes de la crisi a Nou Barris



Nou Barris és un dels districtes més perjudicats pels efectes de la crisi dels darrers anys. La taxa d’atur registrada a Nou Barris és del 10,4% el mes de desembre de 2016, sent el districte amb major pes de desocupació de la ciutat. Això ha provocat una gran desertització en els comerços i l’aparició de locals buits.

Aquesta és una de les dinàmiques que es vol revertir, impulsant mesures d’enfortiments empresarials, afavorint l’associacionisme i recuperant l’entorn per instal·lar nous negocis. Tal com ha afirmat, el primer tinent d’alcaldia, Gerard Pisarello, “una vegada posat aquesta pla en marxa vindran més iniciatives i oportunitats”.

Tot plegat, se suma i es complementa amb l’oferta formativa de Barcelona Activa i Direcció de Comerç de l’Ajuntament, com ara els programes “Oberts al Futur”, “Comerç a la Xarxa” orientades a millorar la gestió empresarial i visibilitat per internet per incrementar les oportunitats de venda.

Consulta aquí más noticias de Barcelona.