Tudanca niega conflicto en el PSOE sobre Noviercas, se sitúa al lado de los sorianos y admite que no le gusta el modelo

"No hay conflicto porque no lo hay", ha insistido Tudanca quien ha aclarado también que no hay ningún riesgo de que nadie eche a nadie del PSOE por apoyar a los ciudadanos a los que se debe.

Tudanca ha considerado también que ha habido "demasiada literatura" sobre el proyecto de la macrovaquería de Noviercas para cuya concreción "aún queda mucho" si bien ha aprovechado la ocasión para recordar que el PSOE de Castilla y León ha defendido, defiende y seguirá defendiendo un modelo social agrario de la mano de las organizaciones profesionales agrarias, algo que "no va a cambiar".

El líder regional del PSOE ha defendido al respecto una concepción de la agricultura pegada al territorio, de los agricultores activos a título principal y de las pequeñas y medianas explotaciones hasta el punto de reconocer que el modelo del PSOE no es el de los grandes proyectos.

Dicho esto, Tudanca se ha situado también al lado de los sorianos y de "cualquier iniciativa" que potencie el empleo en una provincia "tan castigada y abandonada" como Soria como consecuencia, ha asegurado, de la política del Partido Popular, al que ha acusado de haber puesto en riesgo al sector del vacuno de leche de Castilla y León.

"Hoy no habría este problema si no estuviesen en una situación tan desesperada ni tan castigada como está", ha sentenciado el secretario regional del PSOE, quien se ha reafirmado hasta en tres ocasiones en que los socialistas estarán "siempre" en la defensa del empleo para Soria.

Por todo ello, ha trasladado toda la responsabilidad ahora a la Junta de Castilla y León por considerar que es la que tiene que dar explicaciones sobre un proyecto "que nadie conoce" y del que se desconocen aspectos claves, en su opinión, como si se dedicará a vender leche o productos lácteos y derivados ya que "los efectos serían muy diferentes".

"La Junta tiene que explicar si eso es compatible con el sector", ha reiterado Tudanca, en esa intención de estar al lado de los pequeños productores, de los sorianos y del modelo social agrario de los socialistas.

Consulta aquí más noticias de Valladolid.