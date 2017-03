Miles de personas en CyL exigen que la "voz" de la comunidad educativa esté presente en la negociación del nuevo modelo

Las marchas que se han celebrado en todas las capitales de provincia de la Comunidad han puesto el colofón a una jornada de paro que ha sido seguida, según han apuntado a Europa Press fuentes de la Consejería de Educación, por más de 80.000 estudiantes, un 35% del conjunto del alumnado.

En Valladolid, el coordinador de la Plataforma por una Escuela Pública, Laica y Gratuita, José Carlos Neches, ha incidido en la "oportunidad" de estas movilizaciones pese a las "críticas" de los partidos políticos, al entender que es el momento de que la comunidad educativa se deje "oir" ahora que el "Gobierno" quiere "apropiarse" de un pacto "social" educativo que es lo que lleva "reivindicando" la plataforma desde que en 2007 comenzaron los "recortes".

Neches, en declaraciones a Europa Press, ha incidido en que las movilizaciones van a "continuar" y van a seguir "exigiendo" el fin a los "recortes", la "derogación" de la Lomce y la "defensa" de la una enseñanza pública.

La concentración, que ha comenzado a las 18.30 horas en el colegio García Quintana para concluir en la Plaza Mayor, ha contado con más de medio millar de participantes que portaban pancartas con lemas como 'Que nos devuelvan lo que nos han quitado' y ha contado con la presencia de, entre otros, el presidente autonómico de Podemos, Pablo Fernández.

Por su parte, En Burgos unas 400 personas han participado en la manifestación que ha partido de la Plaza del Mío Cid pasadas las 19.00 horas bajo gritos de "movilización". Entre los participantes se encontraban la concejal del Grupo Municipal de Imagina Burgos, Blanca Guinea, y el procurador de Podemos en las Cortes, Felix Diez.

En Zamora, por su parte, la convocatoria ha congregado a un centenar de personas, la mayoría padres de familia que no habían podido participar en la manifestación celebrada al mediodía. El presidente de la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos de Zamora, José Antonio Felipe, fue el encargado de leer el manifiesto de la FAPA en el que se apoya este tipo de movilizaciones para que "de una vez por todas" se derogue la actual ley de educación.

SARRIÓN EN SALAMANCA

En Salamanca, más de un millar de personas se ha concentrado a las 20.00 horas en la Plaza Mayor, desde donde ha iniciado una marcha por las calles Zamora, Puerta Zamora, Avenida Mirat y Plaza España, para terminar el Gran Vía, a la altura de la sede de la Subdelegación del Gobierno. Entre los presentes en esta protesta han estado el coordinador de Izquierda Unida en Castilla y León, José Sarrión, el procurador socialista y secretario provincial del PSOE, Fernando Pablos, o representantes de distintos partidos políticos o sindicatos.

Alrededor de 1.000 personas han participado en la manifestación de Palencia que ha recorrido por la mañana la calle Mayor de la capital palentina desde el Salón y hasta la plaza Mayor, mientras que por la tarde ha tenido una concentración en la misma plaza, ambas convocadas por la Plataforma por una Escuela Pública, Laica y Gratuita de Palencia.

Durante la misma se ha leído un comunicado en el que se ha exigido la reversión de los recortes en la educación pública, la derogación de la LOMCE, un sistema de becas que garantice la igualdad de oportunidades, la eliminación de las contrarreformas universitarias y la bajada de las tasas universitarias.

Cerca de 200 personas se han concentrado este jueves ante la Dirección Provincial de Educación. Representantes de sindicatos y de colectivos como la Plataforma por la Escuela Pública y el Bloque de Estudiantes de Segovia han mostrado su rechazo a la LOMCE, las reválidas y los recortes.

Unos mensajes que ya han lanzado en la mañana de este jueves, cuando unas 400 personas se han congregado en la plaza del Azoguejo de la capital segoviana, a los pies del Acueducto. Una cita a la que han acudido profesores y estudiantes, junto a la representación sindical y a las agrupaciones de distintos estamentos de la comunidad educativa.

Acto seguido han emprendido una manifestación por la Calle Real y la Plaza Mayor, para terminar ante la sede de la Subdelegación del Gobierno.

Por su parte, en Soria, cerca de 600 personas han secundado la Huelga de Educación por el centro de la capital.

Con lemas como 'estudiante si no luchas nadie te escucha' o 'no es casualidad que el hijo del obrero no pueda estudiar' han recorrido la céntrica calle de El Collado a ritmo de silbatos y una batucada.

GRAN APOYO

La manifestación ha arrancado en la plaza Mayor de la capital y ha finalizado frente a la Sudelegación del Gobierno donde miembros de la

Plataforma por la Enseñanza Pública de Soria han leído un manifiesto con el propósito de "exigir al Gobierno la reversión de los recortes en educación, el incremento presupuestario destinado a la educación pública, la derogación de la LOMCE, un sistema de becas que garantice la igualdad de oportunidades, la eliminación de las contrarreformas universitaria (el 3+2) y la bajada de las tasas universitarias".

Soria se ha convertido en la provincia de Castilla y León con más apoyo a la Huelga General de Educación, tanto por parte del profesorado, con un 16,23% de ausencia, como del alumnado, con un 62,41% de apoyo.

Por último, en Ávila, la concentración la ha secundado medio millar de personas, mientras que en León dos centenares de personas se han citado esta tarde a las 19.00 horas en la plaza de Botines para protestar contra los recortes en educación, pedir la derogación de la Lomce, así como el fin a la supresión de profesión y profesorado en centros educativos y universades.

Una segunda manifestación, ya que por la mañana tuvo otra frente a la catedral, en la que fue menor el número de universitarios, que si estuvieron presentes en la matutina.

