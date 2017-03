XSP, IU, PP abandonan el Pleno y se anuncia medidas contra la moción de urgencia que revoca el boicot a Israel

Los concejales de los grupos municipales de Xixón Sí Puede (XSP), IU, PP y Cs han abandonado este jueves el Pleno municipal en desacuerdo al debate en el Pleno de una moción de urgencia presentada para revocar el boicot a Israel y apoyar las resoluciones europeas y de la ONU a favor de la población de territorios ocupados, al tiempo que los dos primeros han anunciado que se emprenderán acciones jurídicas al considerar que es "antirreglamentario".

Si bien PP y Cs también habían presentado una moción de urgencia justificada por el partido de fútbol España-Israel que se celebrará en Gijón el próximo día 24, ante las dudas de legalidad tras la intervención de XSP e IU, han decidido retirar su propuesta.

Por parte del portavoz de XSP, Mario Suárez, este ha recalcado que ambas mociones de urgencia no fueron presentadas con una antelación mínima de una hora a la celebración del Pleno, ya que este empezó este pasado miércoles por considerarse la "unidad de acto". Además, ha incidido en que tampoco se cumple que la Alcaldía lo haya comunicado a los concejales.

Ha apuntado, por ello, que se trata de actos antirreglamentarios, por lo que se va a impugnar el acto y se iniciarán las acciones jurídicas pertinentes. Según él, se está convirtiendo el Pleno en una serie de arbitrariedades "de lo más absurdo".

El portavoz de IU, Aurelio Martín, por su lado, ha sostenido que no está motivada la urgencia de la moción, ya que no ha pasado nada desde ayer y el partido de fútbol hace mucho que se sabe cuándo es. A su juicio, el Pleno se puso "un poco histérico" con este tema. "Hay un solo Pleno ordinario, no hay dos Plenos", ha insistido. Martín ha recalcado que es "una cacicada" que nos pone a la altura de una República Bananera en la que IU no va a participar, al tiempo que anunció acciones jurídicas oportunas.

Pese a todo, la moción se debatió con Foro y PSOE solos en el Pleno, avalados por la opinión del secretario municipal que indicó que "se cumple el espíritu y hasta la letra del Reglamento". La moción fue aprobada con los votos de ambos.

Muy contundente fue el portavoz del PSOE, José María Pérez, que ha acusado a PP y Cs de lanzar "bulos" y montar "un circo", al tiempo que ha negado que el Ayuntamiento participe en ningún boicot a Israel.

Por parte de Foro, el concejal de Seguridad Ciudadana, Estaban Aparicio,

Cs se abstuvo en aquella vez, ha tildado de "falsedad" las declaraciones de PP y Cs, a los que ha acusado de tener el "don de

la inoportunidad". También ha incidido en que estos eventos deportivos son de alto riesgo y ha advertido de la responsabilidad que puedan tener PP y Cs.

CAMPAÑA DE LA RENTA

En otro orden de temas, Foro ha logrado sacar adelante la modificación presupuestaria con la que hacer cargo a un convenio con el Colegio de Economistas para la contratación de 32 becarios que ayuden a los gijoneses a hacer la Declaración de la Renta en la Campaña de 2016. La modificación, por 120.000 euros, ha sido aprobada por mayoría con el voto a favor de Foro, PP y Ciudadanos, en contra de PSOE e IU y la abstención de Xixón Sí Puede (XSP).

IU, por su parte, ha incidido en que los contratados estarán en condiciones peores que otros años. El PSOE, por su lado, ha remarcado que la paralización de los planes de empleo ante el temor a nuevas demandas judiciales es cuestión del Gobierno local. En el caso del PP, ha garantizado su apoyo excepcional ya que muchos necesitan que les ayuden a hacer la Declaración.

CONTROL DEL JABALÍ

El Pleno, además, ha aprobado por mayoría, con la sola abstención de XSP, una propuesta conjunta de Foro, PP y Cs, y enmendada por el PSOE, para intentar instar al Principado a controlar la superpoblación de jabalíes en el concejo, como pueda ser con batidas, así como que el Ayuntamiento adopte medidas preventivas. También se requerirá al Gobierno regional una actualización del Reglamento de Daños y del baremo de indemnizaciones.

Eso sí, desde XSP se ha avanzado que en un plazo de seis meses presentarán una alternativa a las batidas de jabalíes, mientras que Foro ha señalado que desde disciplina urbanística se va a requerir a los propietarios de fincas que no las mantienen a que lo hagan, como medida preventiva.

BOLSA DE LA EMA

Por otra parte, el PSOE no ha conseguido los apoyos para que se paralice la bolsa de empleo de la Empresa Municipal de Aguas (EMA) de Gijón y se abra una nueva convocatoria, con unas bases consensuadas con los trabajadores y sometidas a consideración del Consejo de Administración.

En este punto, el PSOE ha sido el único que votó a favor, Foro en contra y el resto se ha abstenido. González ha incidido en el escaso plazo de presentación de solicitud, con 651 inscritos, de los que solo 60 van a participar en el proceso.

Por contra, Foro ha defendido la legalidad de las bases y el plazo de presentación de solicitudes. Ha advertido, además, que de paralizarse el proceso las bases en vigor serían las de 2009, que son peores. Y ante las quejas de XSP por la falta de mujeres, ha incidido en que hay 50 inscritas, además de que se se eliminó una última prueba física.

Asimismo, ha aclarado a IU que el tribunal lo compondrá 100 por ciento personas de la EMA y ha avanzado que se convocará el Consejo de Administración Extraordinario. En cuanto al resto de grupos, la mayoría cree que el tema debería ser debatido en el seno del Consejo de la EMA, e incluso PP ha avanzado que presentará una iniciativa. El PSOE, por su lado, ha anunciado que pedirá la convocatoria de este Consejo Extraordinario.

El Pleno, por otro lado, ha aprobado una proposición de Xixón Sí Puede para promover la creación de un Consejo Municipal de Bienestar Social. La iniciativa, que ha sufrido algunas modificaciones vía enmienda, contempla la consulta a los distintos Consejos Sectoriales como el de Mayores, Discapacidad o Infancia, sobre la conveniencia del mismo y que estos pasen a integrarse en él como comisiones de trabajo. XSP ha abogado también por buscar vías de participación para personas que no pertenecen a ningún colectivo.

RENTA SOCIAL

No ha salido adelante en el Pleno, en cambio, una propuesta del PP sobre el control de la futura Renta Social Municipal. Para el edil 'popular'

Pablo González es "de vergüenza" que no haya itinerarios de inserción laboral a personas que van a recibir ayudas finalistas con cargo a este programa para comprar planchas del pelo, ha puesto de ejemplo. "Lecciones, las justas", ha señalado González a XSP.

PP y Cs votaron a favor, IU, XSP y Foro en contra y PSOE se abstuvo.

Se ha aprobado por unanimidad, además, una proposición de IU para articular un programa dirigido a las personas más vulnerables entre las personas mayores, como pueda ser por soledad o edad avanzada, de cara a cubrir sus necesidades básicas.

PGO

En el turno de preguntas, la edil socialista Begoña Fernández no es suficiente el informe presentado, ya que es sobre el borrador del servicio técnico de Urbanismo referente al Plan General de Ordenación (PGO) y no sobre el documento definitivo. Tampoco vienen reflejado los pasos a seguir en la tramitación del PGO. Es más, ha augurado que no va a llegar a la aprobación definitiva del plan si no cambia de rumbo.

El concejal de Urbanismo, Fernando Couto (Foro), por su lado, ha dicho entender que no es necesaria una nueva aprobación inicial del PGO, aunque se hará una segunda exposición pública lo que llevará la aprobación definitiva a entre marzo y mayo de 2018.

