ELA pide una entrevista a Emakunde por "discriminación" de Osakidetza para contratar mujeres embarazadas o parturientas

discriminatorias" por parte de Osakidetza a la hora de contratar mujeres embarazadas o parturientas.

En un comunicado, el sindicato ha indicado que, en Osakidetza, las contrataciones de una duración previsiblemente inferior a seis meses se llevan a cabo desde cada organización, no desde la Organización Central y el sindicato ha denunciado, "en numerosas ocasiones que tales contratos no se ofrecen a mujeres embarazadas o parturientas".

"Esta práctica de Osakidetza ha sido tachada de discriminatoria hacia las mujeres en distintas sentencias, por lo que las administraciones vienen obligadas a contratar siguiendo el orden de llamada, sin reparar en su condición ni estado", ha agregado.

ELA ha asegurado que se han observado recientemente dos casos "graves". Según ha explicado, en uno de ellos, se hizo saber a una pediatra con un mes de antelación a la finalización de su contrato que no lo renovarían y que no le ofertarían contratos hasta finalizar la baja de maternidad. El sindicato ha indicado que, aunque hizo llegar a Osakidetza la denuncia, le finalizaron el contrato.

"Estando en el paro han quedado plazas de pediatría vacantes y no se los han ofertado, y lo que es más grave, al no haber pediatras en paro, han contratado a médicos de familia para esas vacantes. La Dirección de Recursos Humanos conocía toda la situación con un mes de antelación, y no pudo o no quiso evitar la discriminación", ha criticado.

El otro caso, según ha explicado, es el de una trabajadora de anatomía patológica que estaba embarazada y tuvo que coger la baja por trabajar con productos peligrosos. ELA ha indicado que, en este caso, tampoco le renovaron el contrato y no le ofertaron nuevos contratos, "cuando le correspondían".

