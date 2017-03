OO. inicia los paros parciales en las oficinas de Nueva Pescanova con "participación mayoritaria de los trabajadores"

El paro se desarrolló entre las 8,00 y las 9,00 horas en el centro de trabajo de Chapela y el sindicato ha indicado en un comunicado que, si bien "no han participado los mandos intermedios, evidentemente", sí hubo un "apoyo mayoritario" del personal, lo que entiende que refuerza su posición de "rechazar las pretensiones del grupo de precarizar las condiciones de trabajo".

Todo ello, ha sostenido, "a pesar del intento de coacción realizado -este miércoles- por el departamento de recursos humanos, llamando a su despacho a los trabajadores con la intención de que no participasen en el paro".

El responsable del sector alimentario de CC.OO. en Galicia, Francisco Vilar, ha manifestado en declaraciones a Europa Press que el sindicato apuesta por paros de una hora los martes y jueves de marzo como medida para tratar de "presionar y hacer recapacitar a la dirección del grupo" por que se trata de "una medida sostenible en el tiempo".

"Estas medidas de presión se pueden sostener, mientras que ir a una huelga indefinida sería muy limitado", ha mantenido Vilar, que en alusión a las dos jornadas de huelga convocadas en las fábricas por CIG, UGT, USO y CUT, ha considerado que son medidas "compatibles", si bien Comisiones Obreras no se sumará a la huelga porque no la comparte.

LÍNEAS ROJAS

CC.OO., que no descarta ampliar las horas de paro si la empresa no reconsidera sus pretensiones, defiende que para llegar a un acuerdo en los convenios colectivos del grupo las líneas rojas pasan por "respetar los derechos adquiridos por los trabajadores, garantizar el poder adquisitivo de los salarios, eliminar la doble escala salarial pretendida por la empresa, y crear un plan de empleo.

"Para los representantes de los trabajadores es vergonzoso que los mismos directivos que tienen

salarios muy por encima de cualquier gran multinacional y con bonus escandalosos, así como todo tipo de comodidades y prebendas, pretendan decir que el futuro de Pescanova pasa por que los trabajadores tengan unas condiciones de precariedad", ha rematado.

Finalmente, al ser cuestionado por el aviso de la empresa de que "en caso de que el 24 de marzo no se haya alcanzado un acuerdo" retirará su actual propuesta y aplicará el convenio sectorial, Vilar ha dicho que esta medida "no es posible" porque los convenios tienen "una cláusula de ultravigencia mientras no exista acuerdo entre las partes". "No es viable, es más una amenaza", ha zanjado.

