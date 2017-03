Cospedal espera que en Murcia no salga adelante la moción de censura: "Si es así, haremos lo que tengamos que hacer"

9 (EUROPA PRESS)

La ministra de Defensa y secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha confiado en que no salga adelante la moción de censura contra el presidente del Gobierno murciano, Pedro Antonio Sánchez. "Si es así, nosotros haremos lo que tengamos que hacer", ha avisado.

En cuanto al ultimátum que Ciudadanos ha dado a Sánchez, Cospedal ha calificado de "incoherente" la posición de Albert Rivera y ha recalcado que en el 'caso Auditorio' por el que ha sido llamado a declarar "no ha habido dinero distraído" sino que en todo caso podría hablarse de una posible "prevaricación administrativa"

Pese a esta "incoherencia tremenda" de Ciudadanos en Murcia, la secretaria general del PP ha indicado que su partido va a apoyar el derecho de defensa y la presunción de inocencia de Pedro Antonio Sánchez porque "también se lo merece". En este punto,

RELACIÓN "RECONDUCIBLE"

Por otro lado, ve "perfectamente reconducible" la relación con Ciudadanos después de su alianza con PSOE y Podemos para crear una comisión de investigación sobre las cuentas del Partido Popular. A su entender, los acuerdos pasan por momentos "más altos y más bajos", pero eso "no quiere decir que se rompan".

"Las relaciones entre partidos no son estáticas, tienen sus momentos más altos y más bajos, pero eso no quiere decir que se rompan", ha declarado un almuerzo en el Club Siglo XXI, al que han asistido la presidenta del Congreso, Ana Pastor, la ministra de Agricultura, Isabel García-Tejerina, el vicepresidente del Senado y presidente del PP en La Rioja, Pedro Sanz, el expresidente de la Cámara Baja, Jesús Posada, y numerosos diputados del Partido Popular.

Cospedal ha señalado que el PP tiene "intención de cumplir" el pacto de investidura firmado con Ciudadanos. "Aquí no hay tema de incumplimiento o no cumplimiento o de divergencia clara en asuntos fundamentales", ha recalcado, para asegurar que ambos partidos no pueden "dejar de hablar".

