Sindicatos cifran en 90% el seguimiento de la huelga y la Consejería reduce la falta de asistencia al 20,1%

En la Universidad de Murcia (UMU), la jornada de huelga educativa ha tenido un desigual seguimiento. La participación por parte de la comunidad universitaria ha oscilado entre el 10 por ciento de seguimiento que se ha registrado en algunos centros, hasta el 90 por ciento de otras facultades.

Los servicios mínimos se han cumplido en su totalidad en los distintos campus y no se han producido a lo largo de la mañana alteraciones ni incidentes de ningún tipo, según han informado fuentes de la institución docente en un comunicado.

En declaraciones a Europa Press, la Consejería ha destacado que, según datos actualizados a las 14.00 horas, el 20,1 por ciento de los alumnos de enseñanzas no universitarias (desde Infantil hasta Formación Profesional) no ha acudido este jueves a clase, coincidiendo con la huelga general educativa. En cambio, las faltas de asistencia se elevan al 53 por ciento en los niveles de Secundaria y Bachillerato, exclusivamente. En el caso del profesorado, no ha asistido el 10,9 por ciento de la plantilla.

La consejera de Educación y Universidades, María Isabel Sánchez-Mora indicó que "Se han cumplido los servicios mínimos garantizados en todos los centros educativos" en una jornada de "normalidad y ninguna incidencia reseñable".

Por su parte, el secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO de la Región de Murcia, Pedro Manuel Vicente, ha cifrado el seguimiento de la huelga en un 90 por ciento del alumnado en los niveles de enseñanza pública no universitaria, aunque este porcentaje se eleva al 100 por ciento en el caso de la enseñanza Secundaria no obligatoria.

Además, Vicente ha señalado que la huelga ha sido secundada por el 45 por ciento del profesorado de la enseñanza pública no concertada, y ha destacado que la jornada está transcurriendo con "absoluta normalidad", aunque se han registrado "incidentes propios" de la huelga, protagonizados por gente que quería secundarla y no le han dejado por los servicios mínimos.

MOTIVOS DE LA HUELGA

Cabe recordar que la denominada Asamblea Unitaria Estudiantil de Murcia había convocado este jueves, 9 de marzo, una huelga general educativa que afecta a todos los sectores involucrados en la educación pública: estudiantes, personal docente, personal administrativo y el resto de trabajadores de los centros de estudio.

La amplitud de esta convocatoria ha generado, por parte de esta Asamblea, una gran cantidad de reivindicaciones que aúnan los intereses de toda la comunidad educativa, según informaron fuentes del Frente de Acción Estudiantil en un comunicado.

Entre estas reivindicaciones se destacan "la derogación de la LOMCE, el compromiso escrito de no realizar más recortes en Educación, la eliminación de las contrarreformas en todas las etapas educativas y la recuperación de los recursos humanos y materiales perdidos; al igual que la apuesta por una educación al servicio del interés general y no del interés puramente mercantil".

Además, se les adhieren una serie de reivindicaciones "secundarias, pero no menos importantes", que se derivan de las anteriores y que siguen afectando a los estudiantes, en particular, y al resto de la comunidad educativa en general.

Por ejemplo, en las enseñanzas medias, los organizadores exigen "la mejora de las infraestructuras, la reducción del ratio de alumnos y la supresión de la EBAU", al tiempo que rechazan "el contenido del material formativo dada su mala estructuración en ciertas asignaturas y contenidos y se denuncia el acoso escolar".

Para la Formación Profesional, hace hincapié en la "necesidad de mejorar el equipamiento (actual y operativo), acabar con la pérdida de cualificación que ocurre a medida que se van actualizando los ciclos formativos a los correspondientes planes de estudio, en las necesidad de mayor inversión en la Formación Profesional realizada en centros públicos y finalización del fomento de las FP en centros privados, el fin de la FP Dual, la recuperación de ayudas en la Formación en el Centro de Trabajo y la consulta a profesores de Formación Profesional a la hora de realizar cambios en los planes de estudio".

Y, finalmente, respecto a la Universidad, reivindican "la necesidad de un transporte público que esté acorde a la densidad de los estudiantes y la creación de bonos más baratos, la dotación a las organizaciones de espacios para sus reuniones, la gratuidad del B1 en inglés, la ampliación de becas Erasmus, Séneca e ILA, así como el pago de la cuantía económica al inicio del curso académico".

De la misma forma, reclaman "el aparcamiento gratuito y/o bonos para abaratarlo, el rechazo a la obligatoriedad de prácticas que chocan con la conciencia o moral de algunas alumnas (objeción de conciencia) y a los elitismos dentro de los organismos institucionales, y la presión y respuesta ante profesores que tengan actitudes machistas".

Entre los actos organizados, estaba previsto un "encierro" en las instalaciones universitarias del Aulario de La Merced (Murcia), la noche del día 8 de marzo, a partir de las 21.00 horas. En este encierro se realizarían diversas charlas con temáticas estudiantiles, feministas, organizativas, etc., talleres para preparar las manifestaciones de la jornada siguiente, y diferentes actividades.

Por la mañana estaba prevista la manifestación impulsada por esta Asamblea Unitaria Estudiantil, que partirá a las 11.30 de la Plaza de la Merced. Esa misma tarde, a las 19.00 ha quedado convocada la manifestación unitaria respaldada por la Plataforma por la Escuela Pública de la Región de Murcia (Marea Verde), que partirá desde el Jardín de Floridablanca.

