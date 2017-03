Feijóo: "Vigo cada vez se parece más a un cortijo personal de Caballero"

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha proclamado este jueves que "Vigo cada vez se parece más a un cortijo personal" del alcalde de la ciudad, Abel Caballero, antes advertir que él, que es diputado por la circunscripción pontevedresa, va a "defender" a Vigo y no admitirá que sus ciudadanos tengan "menos derechos en transporte".

"Tengo un compromiso redoblado con los votantes de Vigo, que me dieron una gran confianza", ha sentenciado al término del Consello de la Xunta, preguntado por el anuncio de Caballero de que paralizará el Área y que deja sin efecto el convenio del transporte metropolitano por "el bloqueo de la Xunta".

Además, el alcalde avanzó su intención de firmar con los regidores de los ayuntamientos del área viguesa convenios bilaterales que permitan a sus habitantes hacer uso del transporte urbano de Vigo "en las condiciones que aparecen en el convenio de la Xunta".

"Espero que no sea cierto que va a romper el área, fui vecino de Vigo mucho tiempo y no nos lo merecemos", ha aseverado Feijóo, antes de añadir que, si se ratifica el anuncio realizado en la pasada jornada, se evidenciará que Caballero "no tiene palabra ni valentía".

Según el líder popular, el alcalde demostrará que no tiene "palabra" porque firmó "delante" de él el convenio del transporte metropolitano, y su falta de "valentía" porque "rompe el área justo antes de que salga la sentencia", después de "instar" al Ejecutivo autonómico a ir a los tribunales para resolver la discusión y de que éste diese el paso.

"ME DA VERGÜENZA"

"Y lo del transporte metropolitano de izquierdas será otra broma", ha continuado Feijóo, antes de advertir que no se puede decir a un ciudadano de Vigo que "si acude a un ayuntamiento gobernado por el PSOE tendrá descuentos, pero si lo dirige el PP no".

Feijóo ha asegurado que esta situación le da "vergüenza" y que siente lo que padecen los vigueses, a quienes su alcalde les hace "pagar más" por el transporte mientras que el resto de áreas de Galicia funcionan con los convencios cerrados con la Xunta desde hace años.

