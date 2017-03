Mercedes Fernández (PP), con "ilusión a raudales" un día antes de la votación de los afiliados inscritos

Fernández se ha pronunciado en estos términos la víspera de que los 2.070 afiliados inscritos del partido participen en una votación en la que elegirán no sólo a los compromisarios del congreso regional del 18 de marzo, sino también entre las dos candidatas: Fernández y Carmen Maniega. Si finalizado el recuento sobre la votación de este 10 de marzo, alguna de las precandidaturas obtuviese más del 50 por ciento de los votos válidos y una diferencia con la otra superior a 15 puntos, quedaría automáticamente proclamada como candidatura única a la Presidencia del PP de Asturias.

A través de unas declaraciones distribuidas por el PP, Mercedes Fernández ha dicho que afronta este proceso con la sensación del "deber cumplido", tras haber tomado las riendas

del partido en momentos difíciles y haber conseguido una diferencia importante sobre el PSOE en las últimas elecciones nacionales.

No ha contestado Mercedes Fernández a las críticas de su rival, la precandidata Carmen Maniega. La actual presidenta del partido ha insistido en su llamamiento a la "unidad" y ha señalado que a lo largo de este tiempo ha tratado de ser la presidenta "de todos", algo que se traduce en sus apoyos en las distintas juntas locales de la región.

"No se puede pretender dirigir un partido dirigiéndose sólo a unos pocos", ha explicado, añadiendo que ella tiene una "vocación generalista" a la hora de entender el cargo. Ha insistido en que las divisiones en el PP sólo sirven para que la izquierda gane. "Por mi parte, nadie podrá hacer un reproche a mi forma de actuar; soy la presidenta de todos y como tal me he comportado", ha dicho.

Mercedes Fernández ha aistido en Madrid a un almuerzo-coloquio que ha protagonizado la secretaria general del PP y Ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, de quien ha dicho que es una mujer "brillante" y a la que admira.

