La comunidad educativa exige de nuevo la derogación de la LOMCE y la reversión de los recortes

Estudiantes, profesores y familias aragonesas han salido de nuevo a la calle este jueves en Zaragoza para exigir la derogación de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) y la reversión de los recortes en educación.

Centenares de personas se han manifestado desde la plaza San Francisco, donde se encuentra el campus de la Universidad de Zaragoza, hasta el centro de la capital aragonesa bajo el lema 'Ni LOMCE, ni 3+2, reversión de los recortes y la privatización', en una movilización convocada por sindicatos y estudiantes y a la que se han sumado formaciones políticas y diversas entidades.

En representación de los sindicatos de docentes, Tomás Sancho, de STEA-Intersindical, ha explicado que "estamos moderadamente satisfechos" con el resultado de esta jornada de huelga educativa porque "en torno a un tercio de la plantilla" la ha secundado.

Sancho ha recordado que el pasado 26 de octubre no se sumaron a la huelga "no por falta de ganas, sino porque lo veíamos muy complicado" de organizar y en esta ocasión han deseado secundar los paros que han sido "muy dispares", ha admitido.

En declaraciones a los medios de comunicación, ha precisado que "el récord de la huelga se lo lleva la población de Andorra (Teruel), donde en el colegio Gloria Fuertes ha parado el cien por cien de la plantilla", pero el seguimiento ha sido desigual en la Comunidad.

En este sentido, el sindicato ha apuntado que entre el profesorado de enseñanza no universitaria, según sus primeros datos, el seguimiento ha sido de entre un 28 y un 34 por ciento, aunque en algunos colegios ha alcanzado el 60 por ciento, en otros menos del 10 por ciento y en el caso de Andorra ha sido del cien por cien, dado que solo han trabajado los servicios mínimos.

PACTO EDUCATIVO

En representación de CC.OO., Guillermo Herráiz, ha remarcado que la huelga surge tras la intención de realizar un pacto educativo "que no cuenta ni con los trabajadores, ni con las familias, ni con el alumnado" y que serviría "para asentar los recortes y la LOMCE" que exigen que se derogue. En su opinión, ese pacto educativo debe nacer "desde abajo, contar con los profesionales del sector, con las familias y con el alumnado".

La secretaria del sector de educación de UGT, María Martínez, ha advertido de que la educación sufre desde hace seis años "una agresión tremenda" a la que "tenemos que dar respuesta". "Estamos en contra de la LOMCE, de la privatización, de la segregación del alumnado, de la merma de la calidad y tenemos que luchar para que esa ley se derogue" y se devuelva a la comunidad educativa "todos los derechos que nos han quitado y todos los recortes que nos han impuesto en estos años".

Martínez ha lamentado, asimismo, que "nos están ninguneando en la subcomisión parlamentaria de Educación del Estado" ya que "apenas nos dan una audiencia de 15 o 30 minutos para llegar a un pacto por la educación. Entendemos que no son formas, la comunidad educativa tiene que estar presente en este pacto por la educación", ha defendido.

Por su parte, el portavoz del comité de huelga de la Universidad de Zaragoza y representante del sindicato Purna, Íñigo Guitarte, ha advertido de que "no hacen más que prometer que van a derogar la LOMCE", pero el texto sigue vigente y se está aplicando. De hecho, los alumnos de segundo de Bachillerato que deseen acceder a la universidad harán los exámenes de Selectividad y "no está claro cómo van a ser ni en qué consistirán esas pruebas".

Guitarte ha aseverado que los estudiantes "estamos en contra del proceso de privatización de la universidad y de la educación en general, que viene de largo con los recortes y la subida de las tasas universitarias y la reducción de becas".

Ha estimado que "le están dando la puntilla" a la universidad pública con el 3+2, "que consiste en reducir los grados a tres años de manera que quedan inválidos, porque por el poco tiempo de formación que conllevan no son útiles para poder acceder al mercado laboral y te obligan a realizar un máster, muchísimo más caro y que pasa a tener dos años de duración, lo cual supone un problema porque muchas familias que no pueden permitirse pagar eso tienen que sacar a sus hijos de la universidad".

GRACIAS A LAS FAMILIAS

La secretaria técnica de la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de la Escuela Pública de Aragón (FAPAR), Nieves Burón, ha expresado su satisfacción por la respuesta que "una vez más las familias han dado al secundar" la huelga.

Aunque ha admitido que el seguimiento es "desigual", ha indicado que es del "40 o 45 por ciento en Primaria y mayoritario en Secundaria", por lo que ha deseado "agradecer a las familias el esfuerzo que están haciendo por salir a la calle una vez más para defender una escuela pública de todos y para todos y una ley que iguale y no que desiguale".

Paco Luján, del Colectivo de Estudiantes Progresistas de Aragón, ha recalcado que con estas movilizaciones defienden una educación "pública, gratuita y de calidad" ante los "sucesivos ataques" del Gobierno que "están lastrando la educación pública". Ha detallado que el seguimiento de la convocatoria en la universidad "rondará entre el 85 y el 90 por ciento" y en algunas facultades, como Filosofía y Letras, "prácticamente no ha habido clases y en el resto han sido mínimas".

Desde la Asociación de Estudiantes de Aragón, Sara Bobio ha insistido en el lema de la movilización al recalcar que los jóvenes salen a la calle para decir "no a la LOMCE, no a la privatización de la escuela y no al 3+2" en universidad.

Por último, en representación de los padres de los barrios del sur de Zaragoza, Lorena Gregorio, de Valdespartera, ha advertido de que "los recortes en educación nos afectan a todos los centros públicos, desde Infantil hasta Universidad, y nosotros como padres y madres de Infantil y Primaria vemos necesaria esta movilización para paralizar la LOMCE, los recortes y porque la comunidad educativa tiene que decir basta y frenar esto".

En el caso de estos barrios de la capital aragonesa, "tenemos un gran problema de escolarización con el tema de los centros" que no estarán terminados para septiembre" y se han sumado a la manifestación, de carácter estatal, "porque todo va unido, sin dinero del Estado se perjudica a la Comunidad y aquí estamos", ha sentenciado.

CIFRAS OFICIALES

Por su parte, el Gobierno de Aragón ha cifrado el seguimiento de la jornada de huelga en la Comunidad en un 5,17 por ciento, según los datos provisionales que ha facilitado.

Por provincias, Teruel ha tenido una mayor respuesta a las movilizaciones, con un 8,25 por ciento de seguimiento; en Huesca ha sido del 6,21 por ciento y en Zaragoza, del 0,18 por ciento.

