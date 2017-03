Marcos ve "cuanto menos curiosas" las críticas de otras CCAA a la macrogranja de Noviercas y rechaza enfrentamientos

Marcos, que ha asegurado "no compartir" ese tipo de críticas, ha explicado que la Junta de Castilla y León no se ha pronunciado sobre si le gustan o no los altos hornos de Bilbao y ha recordado que en Navarra hay granjas de unas 5.000 vacas de ordeño de la misma empresa que impulsa el proyecto de Noviercas.

En este sentido, la portavoz y consejera de Agricultura y Ganadería ha hecho un llamamiento al consenso del sector en el objetivo de buscar lo mejor para los vecinos de cada zona allí donde las empresas quieran instalarse.

Dicho esto, Milagros Marcos ha apelado una vez más a la prudencia ya que, según ha aclarado, "hoy por hoy el proyecto no existe como tal" ya que la empresa no es ni titular de los terrenos sobre los que se pretende asentar la granja. "Es muy precipitado hablar de las consecuencias cuando no se conoce el proyecto", ha sentenciado la portavoz y consejera, quien ha vuelto a dar la "bienvenida" a toda actividad económica que se pueda desarrollar en la provincia de Soria.

En este sentido, la titular del departamento de Agricultura y Ganadería en la Junta de Castilla y León ha asegurado que el Gobierno regional velará por el cumplimiento de unas "condiciones garantistas" para que, de salir adelante el proyecto, la empresa cumpla todos los requisitos.

"Vamos a estar muy pendientes de que no impacte en el sector", ha aseverado Marcos que, como ya aclaró la semana pasada, ha recordado que la Junta de Castilla y León "ni pone ni quita empresas".

