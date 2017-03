Cuatro empresarios se acogen a su derecho a no declarar por el caso Púnica ante el juez Velasco

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha tomado este jueves declaración a cuatro empresarios como investigados en el marco de la única pieza del caso Púnica que permanece bajo secreto y que indaga en una supuesta financiación ilegal del PP de Madrid.

Los cuatro, cuya identidad no han desvelado las fuentes por estar secreta la causa, se han acogido a su derecho a no declarar.

También este mismo jueves el guardia civil José Manuel Rodríguez Talamino, que será juzgado por el chivatazo a Francisco Granados de que la Guardia Civil investigaba la trama Púnica, ha solventado su escrito de defensa en apenas unas líneas con un único mensaje: "No hay delito".

"Mi mandante no ha cometido delito alguno. Al no haberse cometido delito alguno, no cabe hablar de autoría", plantea la defensa de Talamino, para quien tanto el fiscal como la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE) piden tres años de prisión.

Tras recalcar que Talamino es inocente y que no cometió ningún delito, el escrito pide que testifique en el juicio David Marjaliza, presunto cabecilla de la trama y socio de Granados, de cuya investigación habría alertado al exconsejero y exsecretario general del PP. También pide que declare la secretaria de Marjaliza, Ana María Ramírez.

Del mismo modo, solicita la declaración de otro agente del Servicio Técnico Operativo de la UCO en el que prestaba servicio el acusado, a quien se encomendó instalar una cámara de vigilancia en un vehículo "frente al centro neurálgico de los negocios de Marjaliza".

En el marco de estas mismas investigaciones, comparecieron este miércoles ante Velasco como investigados José Ignacio Echevarría -exconsejero de Transportes de la Comunidad de Madrid, expresidente de la Asamblea y extesorero del PP de Madrid- y el expresidente de la patronal madrileña Arturo Fernández, quienes según fuentes presentes en la declaración hablaron de forma "sincera" y "profusa".

También acudió ese mismo día a la Audiencia Nacional el exgerente del PP madrileño Beltrán Gutiérrez, si bien su declaración quedó finalmente pospuesta al lunes.

