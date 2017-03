Diputación abre la puerta a las comisiones de investigación y estudiará contratos con Corsán y expedientes de Meseta-Ski

Aunque la petición inicial de investigación presentada por el Grupo Provincial Socialista se circunscribía al viaje a Japón del exvicepresidente de la Diputación Alfonso Centeno -que según informaciones aparecidas en prensa podría haber sido sufragado por Corsán-, por acuerdo de los grupos se ha decidido extender el ámbito de la futura comisión a la contratación de la Institución y su Sociedad de Desarrollo (Sodeva) entre los años 2003 y 2016 con la citada empresa, amén de los expedientes sobre Meseta-Ski.

No obstante, este acuerdo no ha estado exento de reproches durante el Pleno, puesto que se ha debido a una enmienda presentada por el Grupo Provincial de Sí se Puede (SíVA) en la Comisión de Hacienda del miércoles, maniobra reprochada por los 'populares', que aunque han votado a favor para "no bloquear" la investigación, han lamentado que "no se respete lo pactado en la Junta de Portavoces".

"La democracia tiene mucho de forma, por eso hay que respetar las formas", ha criticado el presidente de la Diputación, Jesús Julio Carnero, quien ha descartado "rasgarse las vestiduras por esto", pero ha pedido que "no vuelva a ocurrir" una "alteración de lo votado" en la Junta de Portavoces.

Tampoco el PSOE se ha mostrado partidario de este cambio, ya que su portavoz, Teresa López, teme que al ampliar el objeto de la comisión, "ésta se diluya", pero se ha sumado al acuerdo y ha pedido al resto de grupos que acudan a la misma "sin conclusiones prefijadas" y "sin prejuzgar los hechos", cosa que ha reprochado a otras formaciones como SíVA.

Quienes sí se han mostrado partidarios de esta ampliación desde el principio han sido, al margen de Sí se Puede, Ciudadanos (Cs) y Toma la Palabra (VTLP), cuyos portavoces han defendido que la enmienda presentada no va contra lo votado en la Junta de Portavoces, sino que "complementa y mejora" los acuerdos, como ha expresado el de VTLP, Salvador Arpa.

La nueva comisión se constituirá en el plazo de 15 días una vez que se publique la modificación del Reglamento Orgánico, cosa que podría ocurrir en el mes de mayo según algunas fuentes consultadas. Hasta ese momento, la Comisión de Control, Seguimiento y Vigilancia de la Contratación recabará la información y documentación obrante tanto en la Diputación como en Sodeva sobre el objeto de la investigación.

COMPOSICIÓN

Con carácter general, las comisiones de investigación estarán formadas por un diputado de cada uno de los grupos políticos, mientras que el encargado de presidirla será designado por el presidente de la Diputación a propuesta de la propia comisión. Las decisiones de ésta se realizarán por votación y cada miembro tendrá un número de votos igual al número de diputados que posea su grupo en el Pleno.

En este sentido, cada grupo podrá pedir comparecencias y documentación con el apoyo de una cuarta parte de los grupos y no por mayoría absoluta en proporción a la representación en el Pleno, merced a la enmienda introducida por SíVA y que ha suscitado el rifirrafe con el Grupo Popular, quien se ha visto, según las palabras de Carnero, "en la obligación de votar sí" para no impedir la aprobación del reglamento.

Las conclusiones de la comisión se plasmarán en un dictamen junto a los votos particulares que se hayan hecho y se votarán tras su debate en el Pleno ordinario siguiente.

En su interevención en el Pleno, el portavoz de Sí se Puede, Héctor Gallego, ha lamentado el "bochorno" que causa en la provincia el proyecto de Meseta-Ski, una pista de esquí que "se construyó y se desmontó sin usar" debido a que incumplía la legislación vigente por ubicarse en un terreno protegido por haber sufrido un incendio años antes.

Asimismo, ha criticado el "despilfarro" que ha supuesto Meseta-Ski, cuyo coste ha estimado en 15 millones de euros, "el triple de lo presupuestado", y ha reclamado a Jesús Julio Carnero y a su antecesor en la Diputación, Ramiro Ruiz Medrano, que pidan "disculpas" y pongan los medios para "reparar un disparate que no debería volver a ocurrir".

Sin embargo, el portavoz del Grupo Provincial Popular, Guzmán Gómez Alonso, ha mostrado su apoyo al trabajo realizado por Centeno y los técnicos tanto de la Institución como de Sodeva para "dinamizar la economía y el turismo" de los pueblos de la provincia, al tiempo que ha expresado su deseo de que la comisión sirva para investigar hechos y "no se utilice para difamar y recurrir a la demagogia".

El Pleno extraordinario de este jueves también ha servido para que las portavoces de PSOE y Cs, Teresa López y Pilar Vicente respectivamente, cruzaran críticas sobre la constitución de la comisión, hasta el punto de que Vicente ha acusado a López de pretender "regalar" la presidencia del nuevo órgano a Carnero, mientras la socialista ha lamentado que "todo esté mal si no se hace como quiere Ciudadanos".

Consulta aquí más noticias de Valladolid.