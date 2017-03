Alonso replica al PP que el Plan piloto de asturiano como lengua vehicular se aplicará "sí o sí"

Ante la pregunta y las críticas planteadas en sede parlamentaria por el diputado del PP, David Medina, el consejero ha insistido en que este programa piloto "nada tiene que ver con la oficialidad". "Lo he dicho y lo reitero, la oficialidad es un tema que trasciende a este consejero y a esta consejería. No pretendo tapar nada, todo lo contrario, quiero poner bien a las claras lo que queremos hacer y mi discrepancia radica en el artículo 9 de la ley de Uso y Promoción porque lo que hacemos es promover el uso dentro del sistema educativo", ha manifestado Alonso.

Así ha insistido que este plan, "totalmente voluntario", da cumplimiento al mandato legal de la promoción de su uso en el sistema educativo y ha cargado contra los 'populares'.

"Es igual lo que usted diga lo vamos a llevar a cabo sí o sí. Ustedes tienen un problema grave de coherencia, invoca la libertad de centro pero cuidado con la libertad de la lengua. La lengua es patrimonio de todos, permita usted a los hablantes que decidan porque voluntariedad si, pero persecución no y ustedes están persiguiendo la lengua asturiana", ha manifestado Genaro Alonso.

Respecto al contenido Plan, el titular de educación ha insistido en que la participación en el mismo es "totalmente voluntaria", teniendo en cuenta que dicho programa "nace del interés mostrado por muchos centros y deberá ser aprobado por el claustro escolar". Serán diez centros los que participen y los mismos elegirán una de las áreas en la que se pueda llevar a cabo -Educación Fisica, Artistica, Ciencias Sociales y ciencias Naturales-. La incorporación de los centros se hará en cuarto de primaria y todo ello de acuerdo con lo que establece el artículo nueve de la Ley de Uso y promoción del bable asturiano.

Las explicaciones del consejero no han convencido el diputado del PP, David González Medina, que ha criticado que en su explicación del Plan Piloto el consejero obvie de manera deliberada que en Asturias el bable no es oficial y por tanto por mucho que uno quiera no puede ser lengua vehicular.

"Creo sinceramente que ni siquiera usted cuenta con el apoyo total de su formación", ha dicho Medina que ha pedido claridad al PSOE, la misma claridad que muestra el PP. "Nosotros defendemos el contenido y la aplicación estricta de la ley del 98 sobre el uso y promoción del asturiano, lo que no defendemos son ni los atajos ni las triquiñuelas que bordean la ley", ha insistido Medina.

Medina ha asegurado que este es un asunto muy importante porque se trata de colar "de tapadillo" sin traerlo a la Cámara porque "saben que no cuenta ni con el apoyo ni el interés de la mayoría de los asturianos" y se ha preguntado si esta actitud del consejero se debe a favores o presiones de lobys minúsculos o partidos minoritarios.

