Educación publicará "hoy o mañana" la media de alumnos por localidades de la que dependerá la supresión de unida

En este sentido el consejero ha anunciado que "hoy o mañana harán públicos las relaciones medias de alumnos por localidades que les servirá para decidir que unidades o no suprimir de los centros concertados. Ha insistido no obstante en que no aumentarán ninguno de los conciertos porque "para eso tenemos plazas suficientes en los centros públicos".

Alonso ha asegurado que los gobiernos socialistas siempre han impulsado la enseñanza pública porque consideran que los centros públicos son el sistema vertebrador de la educación y en este sentido ha indicado que Asturias está por encima de la media estatal y entre las comunidades en las que la enseñanza pública representa más del 70% de la red, concretamente el 72% en el caso del Principado.

Por tanto ha considerado que "no cree que se necesite reorientar las políticas educativas sino mantenerlas e impulsarlas".

Alonso respondía así a una pregunta planteada por la diputada de IU, Concha Masa, que se ha referido a la huelga de la educación convocada para esta jornada y los numerosos motivos que protagonizan la misma.

Masa ha lamentado el "desmantelamiento progresivo" al que se está sometiendo el sistema de educación pública y ha recordado que es la red pública la que evita la segregación del alumnado. Ha indicado además que muchos de los colegios concertados siguen sin respetar el estado laico

