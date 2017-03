Miles de personas reivindican en CyL que la "lucha" feminista se "extienda" a toda la sociedad y las instituciones

Así lo han puesto de manifiesto en Valladolid, donde más de un millar de personas se han congregado en la plaza de Fuente Dorada para iniciar un recorrido que les ha llevado por las principales calles de la zona centro de la capital y que tenía previsto concluir a las 21.30 horas en la Plaza Mayor con la lectura de varios manifiestos pronunciados por "casos reales" de mujeres que han sufrido este tipo de discriminación laboral. Una marcha que

ha estado amenizada por una batuccada y por la performance 'Pioneras a su sombra' de Baba Yagá.

Desde la Coordinadora de Mujeres de Valladolid, una de las integrantes de su Comisión Permanente, Cristina Alcalde lamentaba que en pleno siglo XXI se tenga que "celebrar" desde la reivindicación este día. "La idea es que podemos celebrarlo, pero lo hacemos reivindicando que nos siguen asesinando, violando, discriminando, que a pesar de la legislación existe discriminación laboral con los techos de cristal y los suelos pegajosos", han puntualizado en declaraciones recogidas por Europa Press.

Alcalde ha incidido en aplaudir este tipo de manifestaciones e iniciativas, pero ha aclarado que la lucha debe ser "diaria" y que no se remita al "25 de noviembre" y el "8 de marzo", para concluir señalando que la lucha feminista debe "extenderse" a todo el "mundo".

Un argumento que ha recogido otra de las integrantes de la permanente de la Coordinadora, Ana Muñoz que ha puntualizado que se necesita "concienciación" de lo que queda por hacer y "unidad", al entender que esta no es una lucha para las "mujeres", sino para "todas las personas" porque se hace bajo la "bandera" de los derechos humanos en pos de lograr la "igualdad".

Además, las dos integrantes de la Coordinadora de Mujeres han lamentado la decisión de la mayoría de los sindicatos de no secundar el paro al que España se ha unido y que sólo ha sido apoyado por el sindicato de educación STE-s CyL. "Es lamentable que ninguno de los grandes sindicatos han considerado que mereciera la pena y eso nos hace plantearnos muchas preguntas", han finalizado.

Por otra parte, la Coordinadora de Mujeres de Valladolid ha aprovechado los actos reivindicativos del Día Internacional de la Mujer para volver a clamar 'basta ya' a los actos de "terrorismo machista" registrados en España con la advertencia de que no se pueden tratar como agresiones individuales sino como "una cuestión de Estado", como ocurrió en su día con el terrorismo de ETA, han recordado.

En este sentido, las integrantes de la Coordinadora han repartido lazos negros que han portado en recuerdo y repulsa por todas las mujeres que han perdido la vida a manos de sus parejas y que se ha recrudecido en los dos primeros meses del año.

SALAMANCA

Valladolid no ha sido la única capital de provincia que se ha echado a la calle. En Salamanca, varios centenares de personas han partido de la Plaza de la Concordia, una manifestación que ha continuado por las calles María Auxiliadora y Toro, hasta llegar a la Plaza Mayor, donde el acto ha terminado con una representación artística en apoyo a la mujer.

En la ciudad tormesina, una pancarta con el lema 'No me felicites, ¡Lucha!' ha iniciado la marcha encabezada por el Movimiento Feminista de Salamanca y, entre los asistentes, también se han mostrado otros mensajes como 'Machismo NO' o 'Rompamos las cadenas por la liberación de la mujer'.

Por último, en Burgos unas 1.500 personas según la Policia han participado en la manifestación, que ha partido a las 20.00 horas de la Plaza del Mio Cid en dirección a la Plaza Mayor.

Entre los asistentes, se encontraban varios de los concejales del Grupo Municipal de Imagina Burgos, como Javier Gil y Blanca Guinea, y el secretario general de Podemos Burgos, Ignacio Lacámara.

