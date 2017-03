En Marea ratifica ante la plataforma de víctimas su apoyo a una comisión parlamentaria y otra técnica

La diputada de En Marea Alexandra Fernández ha recibido este miércoles a representantes de la plataforma de víctimas del accidente del tren Alvia ocurrido en Angrois hace ya casi cuatro años, ante los que ha ratificado el apoyo a sus reivindicaciones.

En concreto, según ha explicado el portavoz de la asociación, Jesús Domínguez, en declaraciones a Europa Press, En Marea respalda la creación de una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados y otra de carácter técnico para que elabore un nuevo informe que sustituya al redactado por la CIAF, descalificado en su día por la Agencia Ferroviaria Europea.

La propia Fernández, a través de su cuenta en 'Twitter', ha señalado su compromiso con un comentario en el que expresa que les recibió de nuevo en la Cámara Baja "porque merecen una investigación independiente".

La misma investigación "exhaustiva e independiente" que exigió el Parlamento Europeo después de escuchar las denuncias de los afectados por el siniestro, en el que murieron 80 personas y más de un centenar resultaron heridas.

Sin embargo, Violeta Bulc, la comisaria de Transportes -a la que se dirigió expresamente la comisión de peticiones de la Eurocámara-, evitó responder a esta demanda este lunes durante un acto en Madrid al que llevó sus protestas la plataforma. Con todo, al término del acto recibió a sus representantes y se comprometió a estudiar si puede hacer "algo más" para desbloquear la situación.

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, por su parte, volvió a mostrar su negativa a pedir que se elabore una nueva investigación, al ampararse en la independencia de la CIAF -comisión de investigación de accidentes ferroviarios-.

MALESTAR DE ELORZA

Por otra parte, el socialista Odón Elorza ha manifestado su malestar este miércoles, también a través de las redes sociales, después de que su grupo en el Congreso le 'regañase' por las iniciativas que trató de impulsar en defensa de las demandas de las víctimas.

"Hace años q no me sentía tan dolido x los desprecios y acusaciones. Pero como socialista no pienso ceder en estas peticiones", ha aseverado, en respuesta a un comentario de la plataforma del Alvia.

Consulta aquí más noticias de A Coruña.