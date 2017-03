El PSOE no acude a la reunión de la Ley de Capitalidad porque "ZEC no ha cumplido con las formas"

Trívez se ha referido a que ZEC y en concreto el consejero municipal de Economía y Cultura, Fernando Rivarés. "ha ninguneado a los grupos y era nuestra forma de contestar a una reunión vacía y sin contenido".

En este sentido, ha asegurado que "ya sabemos lo que se firmó el pasado viernes y no porque ZEC nos lo haya dicho, ya que no han cumplido con las formas, y no tenía razón de ser asistir a la reunión de Rivarés, que no sabemos el papel que ha tenido en la discusión del texto".

En rueda de prensa, ha rebatido a Rivarés que los socialistas no hayan acudido "por falta de protagonismo" para dejar

claro que "la sintonía con la DGA es excelente y por eso estamos muy bien informados y sabemos en qué consiste esta ley y no por Rivarés, que ha sido oscurantista y las formas le han traicionado".

Por ello, ha añadido Trívez, "solo nos queda interpretar que Rivarés no es el responsable del texto y además ha faltado a su compromiso una vez más. No se merecía contar con nuestra presencia", ha zanjado.

Sobre el contenido del acuerdo de la futura Ley de capitalidad ha recordado que "es indiscutible que se reconoce, por primera vez, la especificidad de Zaragoza, gracias al PSOE, y sobre un acuerdo en el que se ha trabajado durante meses".

