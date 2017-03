Puente señala que la imputación del exalcalde, sin ser firme, muestra que la denuncia del Ayuntamiento tenía fundamento

En declaraciones a los medios de comunicación, recogidos por Europa Press, el primer edil ha apostado por mantener "cautela" pues la resolución de la jueza de Instrucción no es firme ni en la imputación de León de la Riva, como en la de los otros tres investigados sobre los que se ha decretado el sobreseimiento.

En todo caso, el primer edil vallisoletano ha señalado que, con esta decisión que abre juicio oral a su predecesor en el cargo "parece evidente" que la denuncia presentada en su momento por el Ayuntamiento por la firma irregular de la Carta de Conformidad con la que avalaba el préstamo de 400 millones de euros concedido a la Sociedad Valladolid Alta Velocidad "tenía fundamento".

La juez de Instrucción, según Puente, "comparte que existen delitos y trata de seguir adelante" con el proceso, pero ha reiterado su petición de prudencia, pues pueden presentarse recursos por todas las partes personadas.

En este sentido, ha aseverado que la asesoría jurídica "probablemente" recurrirá el auto "para que se incluya" en él al anterior concejal de Hacienda y actual edil del PP, Alfredo Blanco, pues ha recordado que junto a esta decisión, se ha conocido otra en la que se da traslado de nuevas pruebas al Ministerio fiscal como la firma de otros dos avales similares o un email en el que se informaba sobre uno de esos procedimientos a varias decenas de personas, entre las que estaba el citado concejal.

El alcalde vallisoletano ha asegurado que le "duele" lo que le sucede a su predecesor en el cargo y ha explicado que entre tener una "buena relación" con León de la Riva y la ciudad, ha tenido que "optar por lo segundo", la defensa del interés público.

Puente ha añadido que la asesoría jurídica evacuó un informe en el que calificaba a la actuación de "delictiva" y entendía que la mejor defensa era declaración de nulidad de la Carta de Conformidad y emprender ejercicios penales para reforzar posición frente a bancos, que, como ha apuntado, han reclamado 88 millones de euros al Ayuntamiento a través de una escritura notarial.

Todo ello, ha reiterado Puente, a su pesar, pues ha defendido que no le gusta ver a León de la Riva con problemas judiciales. "Me gustaría que tuviera una jubilación tranquila, que pudiéramos tener un trato cordial y esto no estuviera sucediendo. Pero hay que defender los intereses públicos", ha reflexionado.

