Pablo Sarabia retoma el pulso a la figuración en la muestra 'Jrísein. Permanencia y evolución' que acoge el MUVA

La exposición, cerca de 35 óleos, se ha inaugurado esta mañana y ha contado con la presencia del pintor y docente de la Facultad de Educación y Trabajo Social, el rector de la Universidad, Daniel Miguel San José, y el director del centro museístico, Jesús Urrea.

Sarabia ha atravesado un largo proceso de "exploración" en direcciones "diferentes" para volver a la "figuración", algo que, reconoce, le ha resultado "duro" porque no le atraía "en exceso".

"Si a través de la propia pintura no hay emoción, sutileza o sentimiento que tenga que ver conmigo no le veo gran sentido", ha explicado para asegurar, no obstante, que al final está "satisfecho" porque se ha vuelto a sentir "pintor" que "narra cosas", por lo que ha conseguido "aunar" las dos "inquietudes" que tenía en los últimos momentos.

Sarabia se reconoce en la exposición. Es su propia "biografía", ha admitido. Una muestra que va en dos direcciones, la que marca el "cuerpo humano" y su "capacidad de expresar" y los retratos de esa gente que "directa o indirectamente" se han cruzado en su vida y le han marcado.

Entre los más de 35 óleos que se pueden ver hasta el próximo 6 de abril, en horario de visitas de lunes a viernes de 10.00 a 14.00 horas y de 18 a 21.00 horas, el artista ha destacado 'Susana y los viejos' al entender que es la que mayor "carácter de reivindicación" de sus procesos de trabajo refleja.

Miguel San José ha animado a ver una colección que transmiten

"emociones diferentes" y ha aplaudido el regreso del artista a la figuración que, a su juicio, es más fácil "de entender" para los que no son "tan expertos" que el arte abstracto.

"Sarabia es un buen ejemplo que demuestra que la Universidad es el conjunto de personas que la forman y es bueno que, de vez en cuando, como es este caso, saquemos a relucir los tesoros que hay dentro", ha insistido el rector.

Jesús Urrea, por su parte, ha agradecido al Rectorado y al Vicerrectorado la organización de una muestra que recoge parte de la obra de un artista muy vinculado a la institución y con un amplio bagaje tanto "formativo" como "creativo".

