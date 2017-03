Barcelona participa de l'acte simbòlic de suport a l'aturada internacional de les dones

Per commemorar el Dia Internacional de les Dones, l'Ajuntament de Barcelona s'ha sumat a l'aturada general que han convocat moviments internacionals de dones que lluiten en diferents països i ciutats arreu del món contra la violència masclista i contra les persistents desigualtats que pateixen les dones en diferents àmbits, posant especial èmfasi en el laboral, i fent una crida per la igualtat de drets i llibertats.



D'aquesta manera, el consistori ha convocat un acte simbòlic que ha consistit a fer una aturada de dones i homes que se solidaritzin entre les 12 i les 12.30 hores a la porta principal de l'Ajuntament de Barcelona.



L'alcaldessa, junt amb representants de la corporació municipal i treballadors i treballadores de l'Ajuntament han participat en l'acte. Ada Colau, en primer lloc, ha recordat la gran funció que fan les dones en el món laboral i ha insistit en el fet que "si s'aturen les dones, el món s'atura", i ha afegit "Visca les dones, visca el grup feminista".La bretxa salarial entre homes i dones és del 25%.



Seguidament ha començat el seu discurs la regidora de Feminismes i LGTBI, Laura Pérez qui ha reivindicat que Barcelona està lluny d'assolir una igualtat real i efectiva. A la capital catalana, la bretxa salarial és del 25%, els contractes temporals de dones doblen el dels homes i els horaris parcials es tripliquen en el cas de les dones (25,2% versus el 7,9%.), que tenen més opcions d'estar per sota del llindar de pobresa i que encara assumeixen majoritàriament les feines de cura de nens i ancians, segons ella.

"El 50% de les dones estan sota el llindar de la pobresa enfront del 25% dels homes", ha afegit Pérez i ha anunciat que les dones al llarg del seu cicle vital treballen remunerada i no remuneradament un total de 30 anys més que els homes.



Davant d'aquesta realitat agreujada per la xifra de dones que són víctimes directes i indirectes de la violència masclista, ha insistit que és fonamental que les institucions despleguin polítiques que posin fi a les desigualtats per raó de gènere, ètnia, classes, edat i sexualitat i contribueixin un repartiment just dels treballs. Ha de ser una política ferma i continuada en el temps.

