La ley de transexualidad llega a Les Corts para "proteger a las personas" frente al "fanatismo"

La ley valenciana de transexualidad propuesta por el Gobierno valenciano ha comenzado este miércoles su andadura en Les Corts para "proteger a las personas transexuales por encima de mentes oscuras y sectarias" y "dar derechos a quienes no los tienen".

Así lo ha indicado la vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, durante el debate de totalidad del proyecto de Ley integral del reconocimiento del derecho a la identidad y expresión de género en la Comunitat Valenciana. El texto de la norma deberá pasar por comisión para ordenar las enmiendas presentadas por los grupos para después volver al pleno de la cámara valenciana.

Oltra ha asegurado que el proyecto de ley "protege a las personas por encima de esas mentes oscuras y sectarias que nos quieren decir quiénes hemos de ser en vez de preguntarnos quiénes somos" y está centrada "en el plano de la inclusión en contraposición al fanatismo, fundamentada en el amor y no en el odio", ha destacado.

A juicio de la vicepresidenta, en los últimos diez años se han producido numerosos avances en los derechos de las personas transexuales, sobre todo con normas autonómicas como las de Andalucía, Islas Baleares o Euskadi, entre otras. Por eso, ha considerado necesaria una norma valenciana que recoja garantías para estas personas a falta de una normativa estatal.

"Como Gobierno valenciano nos sentimos especialmente satisfechos de esta ley", ha afirmado la consellera de Igualdad, que ha afirmado no entender "a los colectivos que se oponen a la ampliación de derechos". "Esta ley no obliga a nadie, pero da derechos a personas que hasta ahora no los tenían", ha aseverado durante su intervención.

Oltra ha afirmado que actualmente existe "opresión" hacia las personas transexuales, una opresión que en realidad se ejerce "hacia toda la sociedad": "para que los hombres sean masculinos y para que las mujeres sean femeninas, pero sobre todo para los transexuales, que muestran que hay diversas maneras de sentirse", ha precisado.

El caso de Margarida Borràs

La vicepresidenta ha recordado a la transexual valenciana Margarida Borràs, que en 1460 fue ejecutada "por mostrarse como era". "Esta ley -ha dicho- es un acto de justicia a todas las Margaritas, está en nuestras manos que sean promesa de vida, de libertad, de diversidad, de felicidad", ha apostillado.

Hazte Oír, "sin cerebro ni corazón"

Por su parte, la diputada de Podemos Cristina Cabedo ha defendido la necesidad de esta norma para que la sociedad tenga claro que las personas trans "son dignas" y ha criticado el autobús que el colectivo Hazte Oír sacó hace unos días a la calle y con el que criticaba la transexualidad por ser "pro odio y vergonzoso, conducido por quienes no sabemos si tienen pene o vagina, pero que no tienen ni cerebro ni corazón", ha destacado.

Al respecto, ha criticado a la síndica popular, Isabel Bonig, porque "lejos de condenar -como hicieron miembros de su partido en otras comunidades autónomas-, pidió libertad y respeto para el mismo". "Es responsabilidad nuestra decirle que quien necesita la libertad son las personas trans y no autobuses llenos de odio e intolerancia", ha subrayado la parlamentaria, a lo que Bonig ha respondido que ella pide respeto "para todo el mundo". "Cuando se han visto atacadas otras creencias no han venido a exigir libertad y respeto", ha lamentado la 'popular'.

Desde Ciudadanos (Cs), la parlamentaria Mari Carmen Sánchez ha asegurado que esta formación da su apoyo a este proyecto de ley porque hay que celebrar "cada pequeño paso y avance". "Es hora de despatologizar lo que nunca fue una enfermedad, de eliminar la palabra transfóbia de nuestro diccionario, de que no tengamos más autobuses del odio", ha manifestado Sánchez, quien ha considerado innecesaria "una polémica tan dañina".

La transfobia "mata"

El portavoz de Compromís en las Corts, Fran Ferri, quien ha colgado un cartel con el lema 'La transfobia mata' en la tribuna, ha apuntado durante su intervención que 4 de cada 10 personas trans han intentado quitarse la vida, por lo que ha llamado a apoyar este proyecto.

A su juicio, las personas transexuales son "una realidad que incómoda para los que hablan de inquisiciones gays, para los que hablan de libertad y en realidad quieren amparar el odio" y ha señalado que los 'populares' -que han presentado varias enmiendas al texto- "se han convertido en la derecha más retrógrada del Estado" en este asunto.

La diputada socialista Rosa Mustafa, que ha celebrado que el PSPV se haya opuesto este miércoles a votar a los miembros de un Consell Jurídic Consultiu "sólo compuesto por hombres", ha afirmado que actualmente "continúa el asedio y la violencia contra las personas trans con mucha frecuencia", por lo que no se puede esperar ni un día más para sacar adelante esta ley. "Espero -ha dicho- que algunos rectifiquen para no perpetuar el sufrimiento de tantas personas", ha indicado.

El PP habla de "ley política" con problemas jurídicos

La parlamentaria popular María Bernal ha apuntado que esta norma "no gusta" a su partido porque puede presentar "problemas jurídicos", según los informes que incluye la ley de la Abogacía de la Generalitat y el CJC, que apunta a la posibilidad de incurrir en "inconstitucionalidad", ha indicado.

"Es una ley que habla de principios generales y no de realidades", ha señalado la diputada, quien ha añadido que el Consell pretende engañar al colectivo LGTBi porque "dice lo que quieren oír pero no pone los medios para que se haga realidad, no dotan de medios técnicos" ni presupuestarios, ha criticado.

"El PP quiere una ley útil, que no cree problemas; ésta es una ley mal hecha, una ley política", ha agregado la diputada, quien no obstante ha señalado que le darán "una oportunidad para que en el proceso de tramitación se pueda resolver a través de la enmiendas los puntos en los que no están de acuerdo.

Atención integral sanitaria y educativa

El texto del proyecto de ley señala que la identidad de género es la "vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente" y "esta circunstancia personal puede corresponder o no con el sexo asignado en el nacimiento", por lo que ante los casos de "rechazo y represión de las expresiones de identidad de género, provocando graves violaciones de derechos humanos de las personas trans" es necesario crear un marco normativo que reconozca el derecho a la identidad de género y dotarlo de las herramientas necesarias para hacerlo efectivo.

Así, la norma valenciana propone que las personas trans reciban por parte de la Generalitat "una atención integral y adecuada a sus necesidades médicas, psicológicas, jurídicas, educativas, sociales, laborales y culturales en referencia al desarrollo de su expresión de género", al tiempo que establece la prohibición "de la práctica de terapias de aversión, conversión o contracondicionamiento destinadas a modificar la identidad de las personas trans".

