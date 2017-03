Las paredes del Barrio del Oeste de Salamanca 'hablan' por los derechos de las mujeres

Presente en los muros de la calle León Felipe, número 19, la obra lleva inmersa el lema 'Ni una menos', que se muestra teñido de rojo junto al texto 'Que pare el mundo porque nos están matando, que pare el mundo porque no funciona sin nosotras, que paren las calles hasta que podamos transitarlas seguras, que paren los feminicidios porque nuestras vidas no están a disposición de otros. Si nuestras vidas no valen ¡Produzcan sin nosotras!'.

"Mediante esta obra, se quiere concienciar que las mujeres siguen teniendo un día marcado en el calendario porque aún queda mucho camino por recorrer hasta la igualdad de géneros", ha apuntado la asociación de vecinos ZOES.

