El PAR advierte de que la existencia de aulas en la red educativa pública no justifica el cierre de vías en la privada

En rueda de prensa, la diputada del Partido Aragonés ha dicho que si el Gobierno cierra las 28 aulas concertadas "será a sabiendas de que los tribunales les van a decir que eso no se puede hacer", y ha pedido a quienes apoyan al Ejecutivo "una mayor responsabilidad" y "que se tomen decisiones no desde el boicot absoluto a todo lo que huele a privado, no desde la visceralidad ni la irresponsabilidad, sino desde el máximo respeto a lo que las personas puedan decidir".

María Herrero ha criticado la propuesta de Podemos, señalando que el Ejecutivo de Javier Lambán "prefiere mirar para otro lado", y ha aseverado que quienes venían a resolver los problemas de la ciudadanía "lo que están haciendo es generarlos donde no había ningún problema".

La parlamentaria del PAR ha expresado que en el conjunto de España, especialmente en Aragón, las redes pública y concertada "han estado conviviendo en perfecta armonía, sin ningún problema" y que "las familias han optado -por una u otra red- en función de diferentes criterios", produciéndose un equilibrio entre la oferta y la demanda.

CALIDAD E IGUALDAD

Ha planteado que el Gobierno "debe velar porque el sistema educativo sea lo mejor posible, por invertir en la Educación" y por promover la calidad y la igualdad entre todos los alumnos, vayan a un centro público o concertado, "no tomar decisiones de cara a la galería" para "contentar a sus pseudosocios".

A juicio de la portavoz adjunta del PAR, esta medida es "una insensatez más de la que, en el ámbito educativo, se han llevado a cabo desde el inicio de la legislatura", en alusión expresa a la propuesta de impedir la duplicidad de titulaciones en la USJ respecto de la UZ y a la no apertura del Colegio Internacional Ánfora de Cuarte de Huerva (Zaragoza), decisiones ambas anuladas por no ser legalmente viables.

"Lo que estamos haciendo es retroceder 30 años atrás y no trabajar por la coexistencia entre diferentes centros", ha considerado María Herrero, quien ha dejado claro que el Ejecutivo debe trabajar para "toda la sociedad", respetando la libertad de las familias y "no solamente tomar decisiones que gusten a los votantes de izquierdas". El PAR registrará una proposición no de ley para su debate en sesión plenaria con la intención de que la cámara exprese su rechazo a esta medida.

