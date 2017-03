Puigdemont desvincula a su Govern del Palau: "No tenemos ningún caso de corrupción"

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha desvinculado a su Govern de cualquier relación con el caso Palau que se juzga en la Audiencia de Barcelona y ha defendido: "Este gobierno no tiene ningún caso de corrupción".

Puigdemont asegura que se evitará que la corrupción "pueda echar raíces"Lo ha dicho este miércoles en la sesión de control al presidente en el pleno del Parlament, cuando la diputada de la CUP Anna Gabriel le ha pedido no caer en la tentación de "blanquear los casos de corrupción" con el proceso soberanista.

Puigdemont ha explicado que el compromiso de su Govern es aumentar los mecanismos de control, de transparencia y de apertura de datos para "hacer aún más difícil que la corrupción pueda echar raíces excesivamente" en Catalunya.

Arrimadas ironiza: "¿Hoy no toca ir a los tribunales?"

La líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, ha acusado al presidente catalán, Carles Puigdemont, de querer "tapar la corrupción con una gran estelada" y, aludiendo al juicio del caso Palau, ha ironizado con que "cuando los que declaran son los Bárcenas de CDC, ustedes no se manifiestan ante el juzgado".

Durante la sesión de control al presidente de la Generalitat en el pleno del Parlament, Arrimadas se ha referido al juicio del Caso Palau y ha reprochado a Puigdemont que "no tenga más proyecto que repetir el 9N, no afronta los problemas de los catalanes y, sobre todo, no lucha contra la corrupción".

Hoy no le hemos visto en los tribunales, a lo mejor no le cogía de paso"Es en ese momento que la líder de la oposición en Cataluña ha exhibido dos fotografías: una con la imagen de Puigdemont, Artur Mas y otros dirigentes al frente de la manifestación ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, cuando el expresident fue a declarar como investigado por la consulta del 9N; y otra fotografía en solitario de Jordi Montull, quien fuera mano derecha de Millet.

"Por cierto -ha proseguido mostrando esas dos imágenes-, hoy no le hemos visto en los tribunales, a lo mejor no le cogía de paso. Pero qué diferencia de imagen. Cuando los que declaran en juzgados son los Bárcenas de CDC, no se les ve haciendo manifestaciones en la puerta. ¿Hoy no toca, señor Puigdemont, acompañar a los miembros de la cúpula de su partido a la puerta de los tribunales?".

En este sentido, Arrimadas ha dejado claro al Govern que "no conseguirán tapar con una gran estelada (bandera independentista) los problemas de los catalanes, ni la incapacidad de gestión de su gobierno, ni la corrupción de la cúpula de su partido".

Es por eso que ha subrayado a Puigdemont que "lo mas útil, lo más sensato y lo más relevante que hará en su breve mandato será convocar elecciones. Y cuanto más tarde en convocarlas, más tiempo y dinero nos hará perder a los catalanes", ha sentenciado Arrimadas.

Consulta aquí más noticias de Barcelona.