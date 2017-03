Plan de choque para docentes con 5.260 plazas en inglés, 1.540 en valenciano y 1.500 a la carta

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha anunciado la puesta en marcha para el curso que viene de un plan de choque para formar a profesores en lenguas que contará con 5.260 plazas en inglés, 1.540 en valenciano y 1.500 para formación a la carta en las Escuelas Oficiales de Idiomas (EOI).

El objetivo, ha señalado, es garantizar "la aplicación efectiva del decreto de plurilingüismo" y "generar nuevas oportunidades de formación" porque, a su juicio, la Comunitat Valenciana lleva "mucho tiempo perdiendo conocimiento en idiomas y oportunidades".

Puig se ha expresado en estos términos en la sesión de control en Les Corts Valencianes, al ser preguntado por la síndica del PP, Isabel Bonig, sobre cómo valora el decreto por el que se establece el modelo lingüístico educativo , que la dirigente popular ha calificado de "sectario y chantaje" porque "supone coartar la "libertad de elección de los padres".

Al respecto, Ximo Puig ha defendido que la norma busca conseguir que todos los niños de la Comunitat Valenciana dominen por igual el inglés, el castellano y en valenciano, algo que "ustedes no consiguieron", le ha espetado a Bonig.

En su intervención, el jefe del Consell ha comentado que hace unos días leyó en un medio de comunicación la opinión de una madre de Alicante que decía que aunque su lengua era el castellano se negaba a aceptar que sus hijos arrastraran la carencia que ella tenía de no saber valenciano. Por ello, ha reivindicado que el modelo educativo del Consell pretende mejorar la calidad educativa y ofrecer igualdad de oportunidades a todos.

En este sentido, el jefe del Consell ha puntualizado que actualmente el 99,5% de la población valenciana domina de forma oral el castellano, mientras que un 30% el valenciano y solo un 6,6 % el inglés. "Para revertir esta situación, esta propuesta de modelo, que está avalado por estudios y por la realidad, significa garantizar que los niños entiendan, hablen y escriban los tres idiomas", ha insistido.

Así, ha defendido que, dado que la realidad en la Comunitat demuestra que por el momento no todos los niños saben las tres lenguas, lo que se pretende es "superar la falta de oportunidades de los niños de saber inglés". "Este modelo acaba con alumnos de primera y de segunda. Ahora mejoraremos la calidad de la educación y de lenguas. La libertad no esta en cuestión, sino el fracaso estrepitoso de un modelo que nos ha traído hasta aquí", ha remarcado Puig.

El PP critica el "sectarismo"

Bonig ha criticado el decreto y el "intervencionismo y sectarismo" en materia educativa del Consell, al tiempo que ha recriminado a Puig que el Gobierno del Botànic intente identificar al PP como un partido que ataca al valenciano. "Ustedes solo gobiernan a una parte de los valencianos", ha lamentado la portavoz popular.

En este punto, ha señalado que durante el curso de 1996 los estudiantes de infantil, primaria y secundaria que cursaban sus estudios en valenciano era 74.276, mientras que en el curso 2012-2013 eran 235.970 estudiantes en líneas en valenciano, por lo que ha reivindicado que durante sus años de Gobierno en la Comunitat los jóvenes que estudiaban en valenciano se incrementaron en más de un 200%.

Por ello, ha defendido que su formación "no ataca al valenciano", sino que "lo promueve pero sin generar confrontación en las aulas y los centros". ¿Por qué tienen tanto miedo a la libertad de elección de los padres y a la igualdad de oportunidades?", le ha preguntado Bonig, para criticar que el Consell busca crea alumnos de primera y de segunda y para señalar que han eliminado consensuado el decreto del PP del 2012 que estaba "consensuado". "Solo lo han eliminado porque lo había hecho el PP", le ha afeado Bonig.

Puig ha defendido su modelo que ofrece oportunidades a todos los alumnos, al tiempo que ha pedido que no se siga "confrontando a la lengua" porque eso "no es razonable". "Usted está anclada en la extrema radicalidad y eso no es bueno. Todos los niños tendrán oportunidades sepan ingles que es algo que ustedes no consiguieron", le ha achacado Puig.

Marzá: "Ustedes han venido a rescatar fantasmas, nosotros personas"

Al final del debate sobre esta cuestión, han intervenido el conseller de Educación, Vicent Marzà, y la diputada del PP Beatriz Gascó. Esta última ha criticado que el Consell haya utilizado dinero para hacer carteles educativos en los que promueve actos de los Països Catalans, a lo que Marzà, le ha reprochado que el PPCV "ha venido a rescatar fantasmas", mientras que el Gobierno del Botànic, "personas".

"Hablan de chantaje y eso es porque todas las familias que querían saber ingles tenían que ir a la privada y por eso nosotros ofrecemos derechos y oportunidad y vosotros privilegios. El PP: chantaje y peajes; y el Botànic: derechos y oportunidades para todos", ha zanjado el conseller.

Diseño del plan de formación

Según fuentes de la Conselleria de Educación, este primer paquete de medidas se centra, fundamentalmente, en la formación en lenguas mediante las escuelas oficiales de idiomas (EOI) para el próximo curso. En este sentido, desde Educación se han reservado plazas en las EOI en diferentes modalidades de cursos formativos. El profesorado podrá iniciar las inscripciones en las EOI a finales de marzo mediante los centros de formación, innovación y recursos educativos (Cefire). De esta manera, se han reservado 5.260 plazas de formación en inglés y 1.540 en valenciano. Las modalidades son de cursos presenciales, cursos en línea mediante aulas virtuales y cursos de habilidades orales.

Además, se contará con 1.500 plazas de formación a la carta en inglés y en valenciano con necesidades específicas según los centros educativos. Durante el mes de marzo empezarán a tantearse las necesidades, centro a centro, para diseñar formación específica por parte de profesorado de las EOI y de personal de los Cefire. Se tratará de formación lingüística específica según necesidades y cursos de actualización de competencias lingüísticas para profesorado que ya cuenta con titulaciones en lenguas.

Para esta primera fase de formación, tendrá prioridad de formación el profesorado de Infantil, ya que el decreto de plurilingüismo se implantará en esta etapa educativa el próximo curso 2017-2018. También será preferente la formación de profesorado de aquellos centros que optan a aplicar el PEPD más allá de la etapa de Infantil. Asimismo, se amplían las plazas para obtener la capacitación lingüística en lenguas que se realizan en los Cefire para el próximo curso, hasta las 3.000, un millar más que en la actualidad.

