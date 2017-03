El PP pide prudencia con el presidente de Murcia, porque "no se puede ajusticiar cuando hay Justicia"

"Vamos a ver lo que deciden los jueces y no anticipemos para intentar sustraer lo que se ganó en las urnas", ha dicho en declaraciones a RNE, recogidas por Europa Press, incidiendo en que "lo que hay que dar siempre es tranquilidad y estabilidad política a los ciudadanos.

La dirigente 'popular' se ha expresado así apenas unas horas antes de que se reúnan en Murcia responsables de PSOE y Ciudadanos para estudiar la posibilidad de una moción de censura, dado que Sánchez se niega a dimitir pese a estar investigado en el 'caso Auditorio'. PSOE y Cs necesitarían también los votos de Podemos porque al PP le falta sólo un escaño para la mayoría absoluta.

El PP defiende a Sánchez y no prevé promover su relevo, porque considera que los investigados deben dimitir si se les abre juicio oral y además defiende que no se le acusa de corrupción. No obstante, Levy no ha precisado si el PP se plantea adelantar las elecciones en la Región.

