Las casas rurales de la provincia se reúnen en torno a Soria Vacaciones para atraer turismo entre semana

El objetivo de este programa es ampliar el espectro de fechas de turismo en Soria, tratando de atraer con paquetes atractivos a personas que puedan disfrutar de tiempo libre de lunes a viernes.

Para ello, las casas rurales que se acojan al programa no tienen que realizar ningún desembolso, pero sí deben respetar tres compromisos: no hacer ofertas por debajo de los precios fijos que se han establecido, mantener sus calendarios actualizados y permitir a Soria Vacaciones la utilización de sus fotografías.

Esos precios son de 17, 19 y 21 euros por persona y noche según las casas sean de tres, cuatro o cinco estrellas. El mínimo de reserva es de dos noches, y las casas rurales estarán en disposición de no aceptar la reserva si por cualquier motivo no pueden. En verano, Semana Santa y Navidad no funcionará este programa.

Soria Vacaciones ha preparado una serie de paquetes turísticos y ha dividido las casas rurales según las nueve zonas de la Diputación. Esos paquetes pueden incluir una sola zona, dos o varias. Aunque el cliente reserve todo a la vez, las casas únicamente ofrecen el alojamiento y del resto se encarga Soria Vacaciones.

En la reunión de hoy han estado presentes los representantes de Tursoria y de Soria Vacaciones, además de 25 propietarios de casas rurales. La intención es empezar a rodar cuanto antes e ir fijando reuniones trimestrales para evaluar aciertos y errores, tipos de públicos, nuevos paquetes...etc.

En la provincia hay aproximadamente cuatro centenares de este tipo de establecimientos. De ellos, algo más de un centenar forma parte de Tursoria, aunque la idea es que el número se vaya ampliando ya que la pertenencia a la asociación es gratuita.

Junto a este proyecto de paquetes turísticos con Soria Vacaciones, Tursoria está trabajando en otro con Diputación, también para atraer turismo entre semana, si bien en este caso sería únicamente contratando alojamiento.

