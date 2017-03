La APDR cree que Ence "demuestra una vez más el cariño que le tiene a Pontevedra al hacer sus inversiones fuera"

El presidente de la Asociación pola Defensa da Ría de Pontevedra (APDR), Antón Masa, cree que "Ence demuestra una vez más el cariño que le tiene a Pontevedra al hacer sus inversiones fuera".

Así se ha pronunciado, este martes, después de que la compañía pastera actualizase su plan de inversiones y retirase del mismo la construcción de una planta de biomasa en Lourizán.

Masa ha recordado el rechazo de este colectivo a la implantación de dicha planta de biomasa en la ría y a la continuidad de la fábrica en su actual emplazamiento.

"Estamos muy contentos porque no se haga, pero la realidad es que Ence está incumpliendo su compromiso plasmado en ese pacto ambiental con la Xunta, mientras que esta mira para otro lado", ha afirmado.

El colectivo ambientalista señala junto a la paralización de la planta de biomasa otros "incumplimientos" como que "no invierten en la rehabilitación del Pazo de Lourizán" ni entregaron "los millones comprometidos en el año 2016" para colectivos sociales. "No solo no crearon puestos de trabajo, sino que los destruyen", denuncia, en alusión a una reciente crítica del sindicato Comisiones Obreras.

Así, Masa ha lamentado que ahora Ence vaya a fabricar más toneladas de pasta de papel en Lourizán: "Van a ganar más y van a contaminar más y ese es su compromiso para Pontevedra", ha sentenciado.

EL VICEPRESIDENTE, "MAMPORRERO" DE ENCE

Por su parte, el Ayuntamiento de Pontevedra considera que la estrategia inversora de Ence es una muestra de las "promesas falsas" que la empresa realizó al Partido Popular para garantizar que el Gobierno le concediese la prórroga para continuar con su fábrica en Lourizán hasta 2073.

El portavoz del gobierno municipal, Raimundo González, ha asegurado que a los populares "les tomaron el pelo descaradamente" ya que "los abalorios que les prometieron resultaron ser de hojalata".

González también ha respondido en rueda de prensa a las críticas del vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que sugería que las "dificultades" puestas desde el Consistorio han influido en esta decisión de la firma: son "disculpas de mal pagador", ha censurado.

Al respecto, ha lamentado que Rueda actúe como "mamporrero" de Ence y que su comportamiento sea el de un "miembro virtual" del consejo de administración de la pastera.

El portavoz municipal, de hecho, ha asegurado que al Ayuntamiento no se le comunicó por parte de Ence su intención de hacer una planta de biomasa.

El BNG entiende que como toda la inversión prevista por Ence es "solo" para incrementar su producción en Pontevedra, se abre una "ocasión que ni pintada" para que la empresa abandone la ría en 2018. Para ello, el edil nacionalista ha animado a los populares a que "reconsideren" su postura.

