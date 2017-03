Herrera defiende una CyL "de progreso" y Tudanca le recuerda que "hay una realidad fuera de su despacho"

El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, ha asegurado que Castilla y León es una Comunidad "de progreso" que "avanza", mientras que el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Luis Tudanca, le ha recordado que hay "una realidad fuera de su despacho" tras referirse a las numerosas movilizaciones ciudadanas registradas en la región.

En respuesta a la pregunta con la que ha arrancado el Pleno de las Cortes Herrera ha asegurado que es "sensible, respeta y toma nota" de las movilizaciones ciudadanas, al tiempo que ha insistido en que la Junta tiene la "máxima disposición" para el diálogo con el fin de buscar la "mejor solución" a los problemas para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

Sin embargo, el líder socialista ha asegurado que está cansado del juego de Herrera a "poli bueno y poli malo". "Ya no engaña a nadie, mientras está calentito sin estresarse demasiado sus consejeros van creando incendios y, si pueden, echan un poco de gasolina", ha aseverado Tudanca quien se ha referido en concreto al consejero de Educación, Fernando Rey, con declaraciones que "podría firmar la misma Esperanza Aguirre" lejos de ser el "consejero más moderado".

De este modo se ha referido también al consejero de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado, quien "acusa más a los ciudadanos que al Gobierno". "Hay problemas, movilizaciones y protestas que no parecen que le importen, no las atienden", ha lamentado Tudanca, quien ha citado reivindicaciones sobre infraestructuras como la carretera de Porto, el "abandono" del mundo rural, los "recortes" sanitarios, las "dramáticas" listas de espera, las peticiones de agente medioambientales, las de agricultores y ganaderos o las de los mineros.

"Hay una realidad fuera de su despacho que parece desconocer, mientras sigue invernando hay empresas que lo pasan mal y personas que viven el invierno", ha criticado el portavoz socialista, quien ha afeado que Herrera alegue que "no sabe nada" de asuntos como la 'Perla Negra' o el "alquiler de embajadas". "No sabe nada de lo que pasa en Castilla y León, le pido que salga y escuche y atienda porque es su obligación", ha concluido.

"Para no saber nada he aprobado alguna asignatura más que usted y le llevo cursos de ventaja", ha respondido Herrera, quien ha insistido en que el Gobierno de la Junta es "sensible, respetuoso y toma nota de las movilizaciones".

De este modo, Herrera ha echado de menos de la pregunta de Tudanca que éste explicara si ha cambiado algo en la Comunidad durante los últimos años, tras lo que le ha invitado a fijarse en otras comunidades gobernadas por los socialistas -en referencia a Andalucía- donde existen numerosas movilizaciones por la calidad de la atención en sanidad.

Tras esta aclaración Herrera no ha ocultado que existen "problemas,

retos y motivos la movilización", pero como contrapunto situó las cifras que apuntan a que Castilla y León "crece, se mueve y avanza", tras lo que ha reiterado que muchas de las reclamaciones ciudadanas serán satisfechas con la próxima firma de los convenios en el marco del Diálogo Social en materias de empleo, servicios públicos, dependencia red de protección y vivienda, al tiempo que se avanza en algunos pactos como el de la reindustrialización.

Consulta aquí más noticias de Valladolid.