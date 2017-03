Fuescyl presenta en Finlandia el Plan de Tranferencia de Conocimiento Universidad-Empresa

La presentación se ha desarrollado a lo largo de esta jornada, en el marco de una de las reuniones periódicas del grupo de trabajo interregional del proyecto europeo 'Innobridge' -'Interreg Europe'- en el que participa Fuescyl junto con otros ocho socios de diferentes países.

'Innobridge' ('Bridging the innovation gap through converting R&D results into commercial success in a more effective and efficient way') es un proyecto enfocado a reforzar la conexión de las actividades de investigación con la innovación autonómica, mejorando la competitividad de las empresas.

El proyecto, lanzado en abril de 2016 y en el que participa la Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y León, fue aprobado en la primera convocatoria del programa 'Interreg Europe', cuyo objeto es el intercambio de experiencias y soluciones con el fin de maximizar el impacto de las actuaciones de los gobiernos autonómicos y locales de la Unión Europea.

En ese contexto, representantes de la Consejería de Educación, asistidos por la Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y León, han presentado al resto de los socios internacionales de 'Innobridge' su experiencia en la gestión del Plan de Transferencia de Conocimiento Universidad-Empresa (TCUE) 2015-2017 y del Programa de Infraestructuras en Red en Castilla y León (Infrared). Ambas iniciativas son gestionadas desde la Dirección General de Universidades e Investigación.

En el caso del Plan TCUE, la presentación se ha centrado en tres medidas concretas: la generalización de las Actividades de Transferencia, el desafío Universidad-Empresa y el 'Vivero Universitario de Promotores Empresariales'.

Por lo que se refiere al Programa de Infraestructuras en Red en Castilla y León, el consorcio internacional, en el que están presentes nueve socios de ochos estados diferentes, ha conocido de primera mano la situación actual de un programa que se encuentra en plena fase de puesta en marcha tras la firma de un convenio de colaboración entre las cuatro universidades públicas de la Comunidad -universidades de Burgos, León, Salamanca y Valladolid-.

El proceso de intercambio internacional de experiencias auspiciado por 'Innobridge' sigue el modelo de la guía 'Cómo convertir la investigación en un caso de éxito comercial', publicada por la Comisión Europea, que centra su análisis en una secuencia de ocho pasos sucesivos, en función del grado de madurez de la tecnología.

Esas ocho fases son: investigación; interacción con usuarios, diseñadores e ingenieros; búsqueda de oportunidades de mercado; protección y gestión de la propiedad industrial e intelectual; prototipado y demostraciones industriales; ensayos y venta de productos; industrialización y, finalmente, gestión de la innovación.

'INNOBRIDGE'

Se trata de un proyecto enfocado a reforzar la conexión de las actividades de investigación con la innovación autonómica, mejorando la competitividad de las empresas. Su principal objetivo es mejorar la valorización y el aprovechamiento de los resultados de la investigación, involucrando a universidades y empresas de Castilla y León en la implementación de nuevas políticas de apoyo a la colaboración en materia de I+D+i.

Este proyecto se encuentra muy alineado con las actividades de Fuescyl en los últimos años y, más concretamente, con su labor de coordinación de la Red de transferencia de conocimiento universidad-empresa (Red TCUE), en la que participan todas las universidades de Castilla y León.

TCUE nació con el fin de orientar la investigación universitaria al mercado, promoviendo la transferencia del conocimiento desde las universidades de la Comunidad hacia el tejido empresarial.

El consorcio del proyecto 'Innobridge' está constituido por nueve entidades de ocho países europeos -Austria, Finlandia, Hungría, Portugal, Bulgaria, Italia, Polonia y España-, con un presupuesto total para todos los socios de 1.756.884 euros, de los cuales 220.102 corresponden a la Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y León.

'Innobridge' es financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en un 85 % y se despliega en dos fases. En la primera fase actual se trata de compartir experiencias, ideas y conocimientos para, más adelante, diseñar un plan de acción a implementar sobre el terreno por cada socio participante

