A Coruña aprueba de manera inicial su presupuesto tras finalizar el plazo para una posible moción de censura

Los presupuestos del Ayuntamiento de A Coruña para este año han quedado aprobados de manera inicial tras finalizar el plazo para la presentación de una posible moción de censura, después de la cuestión de confianza a la que se sometió el regidor, Xulio Ferreiro, en febrero.

En declaraciones a los periodistas, el alcalde ha asegurado que la aprobación del presupuesto debe marcar "un punto de inflexión para pisar el acelerador" en la construcción de la ciudad "y en las relaciones con la oposición".

Tras finalizar el plazo que PP y PSOE tenían para presentar una propuesta de gobierno alternativo, el proyecto de presupuesto, por importe de más de 245 millones, ha quedado aprobado, de manera inicial a las 00,00 horas de este martes.

"No hay una alternativa real a nuestro gobierno", ha asegurado el regidor a los periodistas tras no prosperar una posible moción de censura que desde las filas socialistas se descartó pese a no apoyar al alcalde en la cuestión de confianza.

NEGOCIACIONES

Por otra parte, Ferreiro ha manifestado que su intención es ponerse "hablar" con la oposición sobre los tres asuntos que centraron las reuniones con el grupo municipal socialista para evitar la cuestión de confianza. En concreto, ha recordado que son la búsqueda de un pacto en materia de movilidad, acuerdos para la constitución del área metropolitana y "un pacto por el rescate del borde litoral".

"Éstas son las grandes batallas que van a definir el futuro de nuestra ciudad", ha señalado el regidor. No obstante, ha recordado que, a partir de este momento, el proyecto de presupuesto deberá pasar por una serie de trámites hasta su aprobación definitiva. Entre ellos, estará el período de alegaciones al que deberán someterse.

Antes, el alcalde firmará el decreto que estipula que las cuentas municipales aprobadas de manera inicial y para que estas puedan ser publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).

Ferreiro, que ha lamentado que se haya "atrasado" un mes la aprobación del presupuesto, ha subrayado, no obstante, que por primera vez, habrá "unos presupuestos propios".

"Tenemos un presupuesto de más de 245 millones para dar continuidad a las políticas emprendidas en 2015 y 2016", ha remarcado también el regidor, que ha agradecido los apoyos recibidos por parte de la ciudadanía y también el "ejercicio de responsabilidad" del BNG con su apoyo en la cuestión de confianza.

