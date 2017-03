Javier Fernández subraya que es Cs quien debe resolver la crisis en Murcia y espera que no esté "yendo de farol"

En una rueda de prensa en Ferraz, junto al primer secretario del PSC, Miquel Iceta, el presidente de la Gestora no ha querido adelantar acontecimientos sobre el resultado de las conversaciones que va a mantener el PSOE con el partido de Albert Rivera, que los socialistas toman con toda seriedad.

"Espero que no", ha respondido cuando se le ha preguntado si cree que Ciudadanos podría estar 'yendo de farol' en su pulso para que el ahora presidente del Gobierno murciano, Pedro Antonio Sánchez, dimita como consecuencia de su imputación por varios delitos.

Fernández ha apuntado que imagina que Ciudadanos es "una fuerza política seria" que tiene un "compromiso" y que si les convoca es para abordar la situación de inestabilidad que "se puede generar" en Murcia. "Espero que sea para eso y estoy convencido de que será para eso, no soy yo quién para decir si una fuerza política está yendo de farol", ha remachado.

En cualquier caso, el presidente de la Gestora ha hecho hincapié en que en Murcia hay una mayoría parlamentaria que apoya al Gobierno y, por tanto, es Ciudadanos quien "debe buscar" cómo alcanzar la estabilidad. Si no lo hiciera, ha asegurado que el PSOE "asumirá la responsabilidad en su momento" para intentar alcanzarla, si bien no ha querido hablar de escenarios concretos.

De hecho, cuando se le ha preguntado por una moción de censura que podría dar paso a la negociación de un Gobierno del PSOE, ha pedido que no se adelanten acontecimientos. Además, ha recordado que su partido no podría formar gobierno sólo con Podemos, sino que necesitaría también a Ciudadanos.

"NO SE HA ABIERTO NINGUNA NEGOCIACIÓN" PARA UN GOBIERNO ALTERNATIVO

"Me gustaría que no adelantáramos acontecimientos, no se ha abierto ninguna negociación", ha insistido Fernández, después de avisar también de que no se pueden establecer "ningún vínculo entre el Gobierno de España y el de una comunidad autónoma".

Ahora, ha remachado, se trata de que la mayoría parlamentaria que existe en el Parlamento murciano resuelva el papel que hay y Ciudadanos decida si mantiene su apoyo al PP.

Fuentes de la dirección socialista han apuntado que existen varios escenarios posibles en Murcia: que no ocurra nada, que Sánchez dé un paso atrás y el PP ponga en la Presidencia a otro diputado, que se convoquen elecciones o que fructifique una moción de censura y el PSOE pacte un nuevo Gobierno con Podemos y Ciudadanos. Y, para estas fuentes, esta última posibilidad es complicada.

Firma: CAL/PML

