Feijóo pide feminismo "sin etiquetas" e implicación contra la violencia machista y avanza un nuevo plan de igualdad

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha proclamado que "la defensa de la mujer sin adjetivos" exige "un feminismo sin etiquetas" y una ofensiva con la participación "de todos: hombres y mujeres". También ha pedido la implicación del conjunto de la sociedad contra la violencia machista y ha avanzado la aprobación en marzo de un nuevo plan de igualdad de oportunidades.

En la clausura de la jornada 'Lidera, avanzando en igualdade', con motivo del Día Internacional de la Mujer, el jefe del Ejecutivo ha subrayado que, aunque la efeméride se conmemora el 8 de marzo, debe homenajearse a las mujeres "todos los días del año". Lo ha hecho antes de reivindicar un feminismo ajeno al "partidismo" y "sin etiquetas".

Y es que Feijóo ha subrayado que también "los verdugos" que atacan a las mujeres actúan sin importar el sentido del voto y solo con el objetivo de "reafirmar su falaz superioridad con la violencia".

Con una mirada hacia 'As viudas d'os vivos e viudas d'os mortos' de Rosalía de Castro, que lograron que Galicia "no quedase huérfana" pese a los diferentes éxodos de finales del siglo XIX y principios del XX, el presidente ha defendido que "no es un tópico ni pura retórica afirmar que la Galicia moderna también es obra de mujeres".

Igual que el galleguismo "integrador", ha apelado al feminismo "integrador" y ha recordado a quienes tuvieron claro en la historia que luchar por los derechos de la mujer era defender los derechos del género humano. "El éxito de la Galicia libre y democrática tiene mucho que ver con la nueva visibilidad de la mujer gallega en todos los ámbitos", ha aseverado.

CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA

En su intervención, el presidente gallego ha reconocido que, pese a los avances, en Galicia hay "materias pendientes" en las que avanzar y ha apuntado a la lucha contra la violencia machista, que, a su juicio, "requiere una gran implicación social".

Así, ha defendido que no se puede actuar contra la violencia machista solo con la sanción penal, "que por supuesto", sino también con la sanción "social" hacia los asesinos y maltratadores. "El miedo a ser vigilado lo tiene que sentir el maltratador", ha pedido Feijóo, quien ha demandado que vecinos, familia y allegados se conviertan en "círculo protector" de la mujer "en riesgo".

"El maltrato no es solo una cuestión policial y judicial, que después completa el círculo, sino de la familia y de la sociedad en su conjunto", ha reivindicado. "Una cuestión de todos", ha apostillado.

SÉPTIMO PLAN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

En su intervención, el presidente también ha avanzado el objetivo de aprobar en marzo el 'VII Plan estratéxico de Galicia para a igualdade de oportunidades 2017-2020', que incidirá en la igualdad en la educación y en los valores, la igualdad en el empleo e innovación, la igualdad en la participación y en el liderazgo, y la igualdad en la calidad de vida.

También ha anunciado la puesta en marcha en esta legislatura del 'I Plan galego de conciliación e corresponsabilidade', con el objetivo de "repartir las tareas y las responsabilidades', de que mujeres y hombres gocen y ejerzan "los mismos derechos y responsabilidades".

En esta línea, ha recordado que la Secretaría Xeral da Igualdade convoca anualmente ayudas para hombres que reducen su jornada laboral para el cuidado de hijos menores de tres años. A lo que hay que añadir las ayudas para la conciliación destinadas a ayuntamientos (el año pasado beneficiaron a 40 municipios) y la línea 'Concilia' para el fomento del empleo y el emprendimiento femenino.

En relación a la corresponsabilidad, ha recordado una anécdota de la infancia, cuando en las fichas escolares había que rellenar la profesión de la madre y él, como muchos de su generación, escribía "sus labores". "No se puede volver a poner nunca más", ha remarcado, y se ha referido a Irene Garrido, presente en el acto, para apuntar que "sus labores" pasan por dirigir la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa.

Además de Garrido, en la jornada también han participado la comisionada para el reto demográfico de España, Edelmira Barreira; la secretaria xeral de Igualdade, Susana López Abella; el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda; así como empresarias y directivas de diversos campos. Silvia Jato ha ejercido como presentadora durante el acto de clausura.

