Millet adaptará su declaración en el juicio a lo que confiesen Montull y su hija Gemma

El expresidente del Palau de la Música Fèlix Millet adaptará su declaración en el juicio del Caso Palau por el desfalco de la institución a lo que previamente confiesen el que era su mano derecha, Jordi Montull, y su hija Gemma Montull, entonces directora financiera de la entidad.

Mi hija Gemma explicará toda la verdad y yo la ratificaré"La previsión es que la sesión del juicio de este miércoles comience con el interrogatorio a Gemma Montull que, tras un pacto con la Fiscalía, contempla explicar entre otros aspectos que CDC se financió ilegalmente a través del Palau de la Música, y luego su padre confirmará en su turno las palabras de su hija.

La exdirectora financiera del Palau Gemma Montull, que la semana pasada entregó a la sala un documento en el que detalla el origen y destino de 22 reintegros en efectivo por valor de 3,2 millones de euros que efectuó entre marzo de 2004 y de 2007 de una cuenta de Caixa Manresa y que sostiene sirvieron para pagar gastos de Fèlix Millet.

Con ese cuadro contable, la defensa de Montull trata de acreditar que el destino de esos 3,2 millones de euros que las acusaciones atribuyen a los tres exresponsable del Palau de la Música fueron gastos particulares de Millet, entre ellos viajes o compras, o la caja fuerte y las cuentas del saqueador confeso y que ella no se los quedó.

Gemma Montull busca con esta confesión -que sus abogados y la Fiscalía han negociado en las últimas semanas- conseguir una rebaja sustancial de su condena: a día de hoy, el Ministerio Público reclama 26 años de cárcel para ella.

Tras Gemma Montull, declarará su padre, Jordi, que el lunes anunció que ratificará lo que diga su hija, que, según su versión, "no tenía ni firma, no tocaba dinero alguno". "Había entrado en el Palau hacía tres años, cuando esto estaba en marcha y lo que quiso fue arreglarlo", afirmó Jordi Montull sobre su hija.

Unas eventuales declaraciones de los Montull que implicaran a CDC proporcionarían a la Fiscalía suficiente material para dar por probado que la formación se enriqueció con comisiones que la constructora Ferrovial le hacía llegar a través del Palau por adjudicaciones de obras públicas en los gobiernos de Jordi Pujol.

Para ello, en el interrogatorio a los dos acusados, cuyo alcance también forma parte de la negociación que mantiene su defensa con el fiscal, será clave que despejen la incógnita de si el "Daniel" que aparece en la documentación incautada es Daniel Osàcar, extesorero de CDC, también juzgado por este caso, y por qué motivos su nombre figura en la agenda del que fuera mano derecha de Millet.

Fèlix Millet

Fèlix Millet prevé desmarcarse ante el tribunal que juzga en caso Palau de la gestión financiera de la entidad cultural, en una declaración que estará condicionada por lo que previamente hayan afirmado su exmano derecha Jordi Montull y la hija de éste, la exdirectora financiera Gemma Montull.Todo el mundo me decía que sí"

Según han informado fuentes jurídicas, el expresidente del Palau de la Música prevé centrar su declaración de mañana en dejar claro que no llevaba las gestiones financieras durante los años en los que estuvo al frente de la institución.

Millet modulará su declaración, según las fuentes, en función de lo que desvelen previamente ante el tribunal Jordi Montull y su hija Gemma, que están en negociaciones con la Fiscalía para obtener una rebaja sustancial de condena a cambio de delatar a CDC en la supuesta financiación irregular a través del Palau de la Música.

Tras estallar el caso Palau, hace ocho años, Millet y Montull, que habían sido estrechos colaboradores, se distanciaron en lo personal y, aunque inicialmente compartieron el mismo despacho de abogados, finalmente optaron por distintas vías de defensa.

El extesorero de CDC

La incógnita será saber cómo maniobrará en su declaración el único cargo de CDC procesado en esta causa, su extesorero Daniel Osàcar -que se enfrenta a seis años de cárcel aunque el partido sí está acusado como responsable civil a título lucrativo- si finalmente Jordi Montull y su hija apuntan a la financiación ilegal de la formación.

La Fiscalía considera que CDC -partido refundado como PDeCAT- cobró presuntamente comisiones ilegales de Ferrovial a cambio de adjudicársele obras públicas de instituciones gobernadas por el partido y que, presuntamente, eran camufladas como donaciones al Palau de la Música.

Señalar a Osàcar

La previsión de los Montull es limitarse a señalar a Osàcar y, en principio, no se contempla apuntar a altos cargos del partido que no están siendo juzgados, ya que la Fiscalía no ha podido demostrar que hubiesen participado en la financiación ilegal del partido.

La financiación de CDC es una de las dos grandes ramas de esta macrocausa que se juzgará en la Ciudad de la Justicia hasta finales de junio; la otra es el saqueo de los fondos de la institución por parte de Millet y Montull, que ya han confesado en parte.

