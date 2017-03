Carmen Maniega propone crear la figura del mediador como antesala del Comité de Garantías en el PP

La precandidata a la presidencia del PP de Asturias Carmen Maniega ha propuesto este martes crear la figura del mediador en el partido, como el paso previo al Comité de Garantías del PP asturiano. Su objetivo es lograr que "el diálogo impere" en los conflictos internos del partido en detrimento de la "imposición de ahora".

A tres días de que finalice la campaña para reunir apoyos de cara al 17º Congreso Regional del PP, Maniega ha presentado esta propuesta con el ánimo "positivo" de que el mediador se pueda convertir en una figura "esencial".

"Hablando se entiende la gente, los conflictos existen y han marcado la vida del PP en los últimos años, se han producido desgarros internos, se ha creado Foro... Quien vive la vida interna del PP sabe que está marcada por los conflictos", ha reflexionado. La figura del mediador, ha dicho, serviría para impedir llegar a "momentos álgidos" que derivan en la imposición de gestoras en las corporaciones locales. "Sería una forma de evitar que se tense la cuerda hasta que se rompa y poner la armonía en la vida interna del PP", ha resumido.

La figura del mediador, "muy defendida por el PP nacional" sería independiente de la dirección regional, estaría instruido en la materia, y vigilaría las garantías y el cumplimiento de los estatutos "para que los afiliados se sientan dentro del proyecto".

Según Maniega sería un paso previo antes de "judicializar" la vida interna del partido y serviría para ahondar en la transparencia y la democracia interna del partido. Lo contrario, ha dicho, "se traduce en pérdida de votos", al igual que ocurrió en Gijón. "Puedes poner apariencia de normalidad, pero si no es sincera los votantes lo perciben", ha subrayado.

REPROCHA AL COMITÉ QUE VIERTA "MENTIRAS INFUNDADAS" SOBRE SU CANDIDATURA

Después del cruce de acusaciones protagonizado este lunes entre Maniega y el presidente del Comité Organizador del Congreso, Ramón García Cañal, Maniega ha asegurado que está tratando de "desprestigiar la candidatura con mentiras infundadas".

En este sentido ha negado que la Junta Local de Avilés no hubiera entregado la información del censo de afiliados preinscritos para votar en plazo. El censo, ha dicho, estaba presentado el 3 de marzo. "Lamento mucho que una persona sincera y neutral como Cañal haya dicho mentiras fácilmente demostrables", ha aseverado.

Sobre la consulta del censo total de afiliados preinscritos -un total de 2.070-, Maniega ha asegurado que, si bien ya le han permitido consultarlo, debe hacerlo acompañada del gerente del PP y no puede sacar la información de la sede autonómica del partido. "Quieren que me sienta incómoda en mi propia casa", ha criticado, haciendo alusión además a las dificultades con las que se ha encontrado para realizar su trabajo en la sede regional.

En este sentido ha añadido que se le proporcionó una sala para después decirle que no podía estar allí. Después, ha relatado, le dieron un despacho con un ordenador y un teléfono y llegaron el diputado autonómico David Medina y el presidente de Nuevas Generaciones, Pablo Álvarez Pire, y le dijeron que no podía estar en el despacho. Finalmente volvió a la misma sala en la que ha ofrecido la rueda de prensa, donde "funciona mal la wifi" y no hay ningún logo del PP.

EL CALENDARIO

Un total de 2.070 afiliados del PP asturiano han solicitado participar en la primera votación del 17 Congreso Autonómico del partido. Ejercerán así su derecho a voto este viernes 10 de marzo, entre las 18.00 y las 21.00 horas.

En las urnas que se instalarán en las sedes del partido el viernes día 10, y según la fórmula marcada por los nuevos Estatutos del PP, los inscritos podrán elegir entre las dos precandidaturas a la Presidencia que lograron los 90 avales necesarios: Mercedes Fernández y Carmen Maniega. También votarán a los compromisarios que participarán, el sábado 18 de marzo, en la votación final del Congreso.

Si, finalizado el recuento sobre la votación del día 10, alguna de las precandidaturas obtuviese más del 50 por ciento de los votos válidos y una diferencia con la otra superior a 15 puntos, quedaría automáticamente proclamada como candidatura única a la Presidencia del PP de Asturias. Si no se cumplieran estas dos premisas, ambas candidaturas llegarían a la jornada del día 18, para someterse al voto de los compromisarios

