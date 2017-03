XSP lamenta que la autorización del 'bunkering' en El Musel pone en bandeja la legalización de la regasificadora

No solo eso, ha incidido en que con ello se amplían los usos que se dio por licencia de actividad a la regasificadora. Alonso ha remarcado que el Ayuntamiento tendrá que ver si da el visto bueno o no a esa actividad. El edil, en rueda de prensa en el Consistorio, ha incidido en que no es lo mismo que sea para suministrar gas a través de gasoducto o como estación de suministro de gas natural para barcos.

Unido a ello, ha recordado que XSP rechazó en el Pleno una proposición del PSOE, que fue aprobada por mayoría, para instar al Gobierno nacional a legalizar esta instalación igual que se hizo con la de Mugardos (Ferrol). Sobre esta última, ha conminado a dejar de poner de ejemplo Mugardos (Ferrol), ya que, según él, "ese tema no está ni por asomo cerrado". Alonso ha expresado su deseo a que no se salten la sentencia del Tribunal Supremo en el caso de Gijón.

