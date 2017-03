Los empresarios de Pontevedra aprueban el cese temporal de participación en los órganos de gobierno de la CEG

La confederación de empresarios de Pontevedra (CEP) ha aprobado por unanimidad el cese temporal de participación en los órganos de gobierno de la patronal gallega, este lunes en una reunión que se ha celebrado en Lalín.

Así lo ha comunicado el presidente de los empresarios pontevedreses, Jorge Cebreiros, en una comparecencia pública acompañado por su equipo de gobierno.

El comité directivo y la permanente de la CEP han acordado esta propuesta de suspensión temporal de participación en los órganos de gobierno de la confederación de empresarios de Galicia (CEG) o "cese temporal de la convivencia", en palabras de Cebreiros.

Esta decisión será elevada a la asamblea de la CEP para que esta, de proceder, la ratifique a finales de marzo. También se prevé trasladar al consejo asesor de la confederación pontevedresa y al de la gallega.

"NO ES UNA PATALETA"

Jorge Cebreiros ha subrayado que esto "no es una pataleta", si no "un mensaje para trasladar a los actuales dirigentes de la CEG, que han de reflexionar sobre el modelo de confederación que represente a todos los sectores".

Lo ocurrido en el último mes -cuando se celebraron elecciones en la patronal gallega y salió vencedor el coruñés Antón Arias con un 60% de los votos- "no es lo que gusta" a los empresarios de Pontevedra, según ha lamentado Cebreiros.

Por ello, ha señalado que la intención es "visibilizar" su postura con el "cese temporal de participación en actividades como son juntas directivas, comités ejecutivas o juntas de vicepresidentes". "Porque no queremos perder el tiempo", ha incidido.

De hecho, la CEP quiere centrarse, según ha dicho, "en los problemas" de sus sectores, que representan "un porcentaje muy importante del PIB de Galicia" y, según sus números, "más del 40% en número de trabajadores".

La problemática, ha explicado, es "muy específica en el territorio" y se deriva de la "falta de infraestructuras" y de inversiones y por la competencia que plantea el norte de Portugal. "Queremos una CEG a la altura de la defensa de las necesidades de los empresarios de Pontevedra", ha enfatizado.

La CEP considera, tras la presentación a última hora de la candidatura de Arias, impulsada por la confederación de A Coruña -que lidera Antonio Fontenla-, que la crisis de la institución se cerró "en falso".

Por ello, Cebreiros ha reiterado que lo que buscan los empresarios pontevedreses es motivar "una reflexión" sobre el modelo y que se reconozca "que algo se ha hecho mal". "No hablamos de pedir perdón, simplemente que esta no es la imagen que queremos trasladar, esto no es un Juego de Tronos", ha ahondado.

El objetivo, según ha insistido, es que los dirigentes actuales gallegos "entren en razón" acerca de lo que necesita Pontevedra y Galicia de una confederación empresarial que sea representativa.

REFORMA LABORAL

Por otra parte, pero todavía en esta línea, Jorge Cebreiros ha considerado "difícil" poder compartir declaraciones que está haciendo "semana tras semana" la nueva dirección de la CEG al respecto de la reforma laboral y la actual situación del mercado de trabajo.

"Difícil compartir declaraciones cuando no han sido debatidas en ningún órgano", según ha afirmado, antes de remarcar que la CEP es contraria a difundir la idea de que si no se suben los salarios aumentará la conflictividad, en un momento en el que está negociando convenios colectivos con los sindicatos.

PRESUPUESTOS Y PROYECTOS TRANSFRONTERIZOS

Por otra parte, la CEP ha aprobado por unanimidad la liquidación de cuentas del presupuesto de 2016, en un "mensaje hacia fuera" sobre que "Pontevedra trabaja comprometida con el futuro de los empresarios".

Igualmente por unanimidad ha salido adelante el presupuesto de 2017, también "por primera vez en la historia" en el primer trimestre de 2017, "cumpliendo" el compromiso fijado.

Las cuentas prevén unos ingresos de 695.900 euros, un 20% más que el año pasado, debido, fundamentalmente, a la aprobación de dos proyectos transfronterizos.

El techo de gasto se fija en 742.400 euros, con unas pérdidas previstas de 46.500 euros que "no van a ser pérdidas" a final del ejercicio, según se ha mostrado convencido Cebreiros.

De este modo, ha valorado un documento "realista" y que difiere de otros anteriores en los que las pérdidas se situaban en torno a los 305.000 euros, gracias a la "contención y trabajo muy duro".

En cuanto a los proyectos de cooperación transfronteriza, ha llamado la atención sobre que a la CEP se le han aprobado dos de los cuatro que presentaba, en una convocatoria "tan concurrida" como es la relativa a estas iniciativas.

"Vienen a paliar de manera muy importante las cuentas de los años 17 y 18 y 19; por tanto, es una buena noticia", ha resaltado, sobre estos proyectos, relacionados con la internacionalización en colaboración con el norte de Portugal y la colaboración en desarrollo de proyectos de innovación en el sector de la alimentación.

