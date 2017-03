La Junta investigará los cursos de formación cuando terminen las otras comisiones que están en marcha

Así lo han indicado este lunes los portavoces en declaraciones a los medios, explicando que, no obstante, se procederá a su constitución formal en próximos días con la designación de diputados que la integrarán.

El portavoz de Podemos, Emilio León, ha calificado de "razonable" que se llegue a un acuerdo sobre plazos, defendiendo la necesidad de esta comisión impulsada por su formación para "investigar la corrupción".

La Junta de Portavoces ha acordado este lunes el orden del pleno de esta semana, en el que se tratarán los planes de empleo locales, la situación de la fauna salvaje o de la escuela pública, así como la evaluación del sistema de Dependencia, los datos del INE sobre mortalidad en Asturias o la movilidad sostenible, entre otros asuntos.

Además, el PP pedirá explicaciones al consejero de Educación, Genaro Alonso, sobre el plan experimental para que el Asturiano sea "lengua vehicular". Mercedes Fernández reprocha al Gobierno asturiano que trate de ir "por la puerta de atrás" a la cooficialidad de la Llingua cuando esa opción no está recogida en el Estatuto de Autonomía. "Lo que no es legal no se puede elegir", ha advertido, afirmando que es "una gravísima irresponsabilidad" por parte del Principado para hacer "el caldo gordo a IU".

Por su parte, Gaspar Llamazares (IU) ha aprovechado para vincular el "malestar" de quienes se manifestaron contra el impuesto de Sucesiones la semana pasada a la "gestión" del Principado más que al propio tributo.

Según Llamazares este impuesto no grava a las clases medias ya que el 96% de los asturianos están exentos y pide a la Consejería de Hacienda que "legitime" el impuesto y defienda su armonización en el conjunto del Estado en lugar de optar un "silencio espeso".

