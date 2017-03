La Asociación Soriana Recuerdo y Dignidad considera "humillante" que San Leonardo conserve el apellido De Yagüe

El colectivo, a través de un comunicado recogido por Europa Press, considera la sentencia como una vergüenza y una humillación para las víctimas y sus familiares y "contraria a los derechos fundamentales y a la ley creada para evitar estos supuestos".

El Juzgado Contencioso Administrativo de Soria dictó sentencia el pasado 27 de febrero donde explicaba que no se admitía la demanda interpuesta por el letrado Eduardo Ranz Alonso contra el Ayuntamiento de San Leonardo de Yagüe al considerar que el mismo no tiene ninguna vinculación con dicho municipio y carece de legitimación activa, es decir, no acreditaba un interés legítimo que fundamente su petición de que el pueblo deje de apellidarse 'de Yagüe'.

La Asociación Recuerdo y Dignidad explica que, tras conocerse dicha sentencia, comenzó a recibir llamadas y mensajes "de numerosos familiares de víctimas de trabajo esclavo, vecinos de San Leonardo, familiares de víctimas de las matanzas de la columna de la muerte al mando de Juan Yagüe, asociaciones de memoria histórica y asociados que habían recibido con estupor y decepción la noticia, ya que creían que por fin iba a llegar el momento de la Justicia con mayúsculas", apuntan.

La ASRD considera que limitar la figura de Yagüe al ámbito local y hablar de la ausencia de enfrentamiento" supone ignorar el sufrimiento de las familias de los esclavos con los que construyó la obra pública, su papel en el golpe de estado de 1936, ignorar las miles de desapariciones forzadas de civiles no combatientes al paso de la columna de la muerte bajo su mando" y, añaden "es contrario por razones obvias a la Ley de Memoria Histórica".

Recuerdo y Dignidad considera que "Juan Yagüe Blanco estará por siempre unido a la toma de Badajoz y a la ejecución de miles de civiles inermes bajo su mando".

La asociación soriana recalca que "las mejoras que obtuvo para su pueblo no las obtuvo como Juan Yagüe sino como militar al servicio del golpe de estado y por su participación en la Guerra Civil y en la eliminación de los adversarios ideológicos civiles, tal y como recogía Mola en sus instrucciones reservada".

En cuanto a dichas actuaciones en el pueblo, desde Recuerdo y Dignidad subrayan que se llevaron a cabo con "la mano de obra esclava", algo que fue concedido "por su papel como general fascista", y añaden que por dicho motivo "el nombre De Yagüe siempre será una exaltación, personal, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura".

